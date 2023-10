Giornate europee delle fondazioni: "Steam is girl!"

Domenica 1 ottobre 2023, dalle 14.30 alle 18.30, Fondazione Golinelli aderisce alla Giornata Europea delle Fondazioni e propone a Opificio Golinelli laboratori e workshop gratuiti rivolti a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni e alle loro famiglie.



Attraverso attività ludiche e interattive, dibatti e confronti, le/i partecipanti potranno riflettere sull’influenza che hanno gli stereotipi di genere sulle scelte del singolo individuo e sul gender-gap che ancora interessa le materie STEM in Italia.



Solo superando una visione rigida che assegna caratteristiche e ruoli in base a un genere definito e storicamente condiviso si potranno concretamente offrire pari opportunità a tutte e tutti. La Giornata delle Fondazioni è promossa dalla rete europea DAFNE, in collaborazione con Assifero e Acri.

Prenotazioni aperte sul sito di Fondazione Golinelli.



PROGRAMMA



Caccia alle scienziate

Quanti sono i nomi di figure scientifiche del passato che conosci? Scommetto che molti di questi nomi nella tua mente sono maschili. Eppure, da Rosalind Franklin a Jane Goodall, sono numerose le figure femminili protagoniste della scienza. Un percorso a tappe, tra prove ed esperimenti, condurrà le/i partecipanti alla scoperta delle affascinanti storie di alcune donne di scienza, che con coraggio e fatica sono state capaci di seguire le loro passioni, superando gli stereotipi.

Quando: domenica 1 ottobre, repliche alle ore 14.45-16.00 e 16.15-17.30

Durata: 1h15’

Per chi: bambine/i da 7 a 9 anni



Realtà aumentata con Copaces: donne nelle STEM

Chi sono le più importanti donne scienziate? A cosa hanno dedicato tutta la loro vita? Perché sono sempre meno famose dei colleghi uomini? In questo laboratorio ricostruiremo la storia e i successi di alcune delle donne che hanno contribuito a cambiare il nostro mondo con la loro scienza. Lo faremo utilizzando Cospaces, una piattaforma che permette la creazione di ambienti 3D e avatar animati tramite coding. Alla fine dell’attività, le/i ragazze/i visualizzeranno i loro lavori in realtà aumentata attraverso dei cubi olografici.

Quando: domenica 1 ottobre, repliche alle ore 14.30-16.00 e 16.15-17.45

Durata: 1h30’

Per chi: ragazze/i da 10 a 13 anni



La scienziata che (non) ti aspetti

Come ti immagini una scienziata? E uno scienziato? Stereotipi e pregiudizi sono meccanismi mentali naturali che per quanto ci aiutino a navigare la realtà, possono rendere distorta la nostra percezione del mondo e questo vale anche per la scienza e chi ne fa parte. Le/i partecipanti accompagnate/i da un adulto sono invitati a cimentarsi assieme in una divertente attività che li condurrà a scoprire quale storia si nasconde dietro ogni volto, quali meccanismi influenzano la nostra percezione e che... chi fa scienza è molto più simpatica/o di quanto sembri! Ogni persona, infatti, ha delle caratteristiche, un aspetto e delle competenze molto diverse tra loro ed è proprio questo che rende la scienza un contesto ricco, poliedrico e pieno di sorprese.

In collaborazione con She is a Scientist, un'associazione di promozione sociale per abbattere gli stereotipi di genere e il gender gap in science.

Quando: domenica 1 ottobre, attività in loop dalle 15.00 alle 17.00

Durata: repliche ogni 30’

Per chi: bambine/i da 7 a 9 anni e ragazze/i da 10 a 13 anni accompagnati da un adulto



Chiedilo alla scienziata! Racconti per un futuro STEAM più equo

Ci sono donne famose che hanno fatto scoperte scientifiche? Sì, sia in passato che nel presente. E in futuro?

Durante l'incontro verranno raccontate le avvincenti storie di scienziate che hanno contribuito a scrivere la storia della scienza, ma soprattutto si approfondiranno le storie di chi tutt'oggi continua a farlo. Cosa hanno studiato, quali sogni avevano, quali i progetti del futuro e come si svolge la loro attività di tutti i giorni? Le/i partecipanti all’incontro avranno la possibilità di porre queste domande a vere scienziate.

In collaborazione con She is a Scientist, un'associazione di promozione sociale per abbattere gli stereotipi di genere e il gender gap in science.

Quando: domenica 1 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30



Per chi: bambine/i da 7 a 9 anni e ragazze/i da 10 a 13 anni e adulti