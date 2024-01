"Il giro del mondo in 80 giorni": per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori)

Domenica 21 gennaio 2024 "Il giro del mondo in 80 giorni" il scena al Teatro Dehon.

Si riconferma la rassegna teatrale al Teatro Dehon di Bologna. Un’occasione unica per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori) di immergersi nelle affascinanti storie che hanno catturato l’immaginazione di generazioni di lettori. Ogni rappresentazione sarà un’opportunità per i giovani spettatori di viaggiare in mondi fantastici, incontrando eroi coraggiosi, creature straordinarie e personaggi indimenticabili.

Phileas Fogg ha fatto una scommessa: compiere il giro del mondo entro ottanta giorni e ritornare a Londra dai soci del Reform Club. Per il gentleman britannico e il suo maggiordomo Passepartout inizia così una rocambolesca corsa contro il tempo, a bordo dei mezzi più diversi e alla scoperta di culture lontane. Durante il viaggio Fogg incontrerà l’amore e scoprirà la fedeltà e l’amicizia del suo maggiordomo, ma dovrà vedersela anche con una spietata poliziotta inglese che, a causa di un equivoco, lo crederà colpevole di un ingente furto.

Consigliato dai 3 anni in su.

La durata dello spettacolo è di 1 ora senza intervallo.