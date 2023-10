Orario non disponibile

Quando Dal 28/10/2023 al 31/10/2023 Orario non disponibile

In piazza Amendola dal 28 al 31 ottobre street food a tema, animazione horror direttamente da Mirabilandia, parata circense con giocolieri e bolle di sapone, musica dal vivo e danza. Per tutte le famiglie e non solo.