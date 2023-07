I martedì di Villa Smeraldi: visita guidata al parco storico e al museo, apericena al laghetto, leccornie e musica

Questo luogo ha una storia affascinante che racconteremo passeggiando e percorrendo i viali del parco romantico, all’inglese che i Conti Zucchini vollero realizzare nella metà del XIX secolo, e che ha resistito fino ai giorni nostri. Il parco si presenta come una macchia di vegetazione, ricco di alberi e arbusti, pendenze e dislivelli, vialetti, siepi, finti ruderi, statue e uno laghetto con il suo ponticello. La splendida villa, è integrata in un contesto di vita contadina che comprende, oltre alla residenza padronale, altri edifici come la colombaia, casa del fattore, la porcilaia, la ghiacciaia, la casa dell’ortolano. Nel 2020 inoltre è stata restaurata la storica balera “Incanto Verde”, nata nel 1947 dalla voglia di divertimento e svago dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Termineremo con un ricco Aperivilla a bordo lago, preparato con prodotti a “metri zero” del grande orto presente nel parco.