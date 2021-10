"In Famaja": lo spettacolo in dialetto bolognese

Martedi 26 e mercoledì 27 ottobre in scena al Teatro Dehon lo spettacolo dialettale In Famaja.

Quante cose si possono fare in famaja… festeggiare un anniversario… invitare a pranzo una zia smemorata che non vediamo più da anni…ritrovarsi a bere un thè per fare due chiacchere… in che anno siam? Non ha importanza perché in famaja certe cose non cambiano ma!