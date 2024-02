In piazza con Marino: Piazza Maggiore fa festa a Golinelli

Sabato 17 febbraio 2024, dalle 11 alle 18, Fondazione Golinelli invita famiglie, bambini, turisti, cittadini e curiosi in Piazza Maggiore a Bologna per festeggiare il suo fondatore, Marino Golinelli, filantropo, imprenditore, ricercatore e appassionato delle arti. In occasione di questa giornata speciale, la Fondazione ha progettato il gioco “In piazza con Marino”, che combinerà attività interattive ed esperienze digitali e coinvolgerà persone tutte le età.



Come fosse il tabellone di un gioco da tavolo, sul Crescentone saranno allestite cinque postazioni ricavate secondo il diagramma di Voronoi, una tecnica che si basa su regole matematiche e geometriche, visibile anche in natura. Le macchie delle giraffe, le venature delle foglie e le ali delle libellule, infatti, sono esempi di auto-organizzazione della materia che seguono questa tassellatura.



La piazza sarà quindi suddivisa in tasselli che, rivestiti con moquette colorata, diventeranno il palcoscenico per attività esperienziali e collaborative, con dinamiche della gamification amplificate dalla tecnologia digitale. Le postazioni di gioco saranno ispirate ad alcune delle opere della collezione privata di Marino e Paola Golinelli, esposte nella mostra “I preferiti di Marino. Capitolo I” al Centro Arti e Scienze di Bologna fino al 2 giugno 2024.



La partecipazione e gratuita e non è necessaria la prenotazione. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito di fondazione Golinelli