"Indicasativa Festival" al DumBO

Dal 14 al 16 aprile, in occasione della più importante fiera italiana sulla canapa, DumBO si trasforma in un "village" e organizza una tre giorni di festival con musica, laboratori, presentazioni, spettacoli e food&beverage in collaborazione con Kanapa festival.

Sul palco del Binario Centrale venerdì 14 aprile alle ore 22.00 Nightmares on Wax + WHP e sabato 15 sempre alle 22.00 Sud Sound System Live w/ PapaLeo Selecter + Dj Afghan + Piertosi. Domenica 16 aprile il programma si sposta in Baia, con Fantateatro: “L'Orco puzza", lettura animate e balli di gruppo per bambini, laboratori e musica con Jungle Army, Nico Royale, Lion D live showcase