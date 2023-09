ISO600 torna nella location della Galleria Fotografica Paoletti, familiare quanto spettacolare, come una rappresentazione teatrale dove va in scena la fotografia istantanea. Ospiterà oltre 30 artisti da tutto il mondo, workshop e presentazioni, dando vita al festival della fotografia istantanea.

Il Festival si compone di una personale assegnata tramite premiazione (premio portfolio), della collettiva principale dove 40 artisti presentano una selezione di 4 immagini in originale e di diversi eventi quali workshops, presentazioni e polawalk. In occasione della polawalk un tutor accompagnerà i partecipanti in una passeggiata fotografica, con la complicità di una modella.

ISO600 nasce e cresce con lo scopo di divulgare e condividere la passione per la fotografia istantanea, per portare in mostra immagini che sono a tutti gli effetti pezzi unici e irriproducibili e per fare conoscere un mondo analogico e magico che da oltre 70 anni affascina e incuriosisce.



ISO6OO 2O23 Così è (se vi pare)

“Con le parole di Pirandello va in scena la fotografia istantanea, l'inconoscibilità del reale, di cui ognuno può dare una propria interpretazione che può non coincidere con quella degli altri. Si genera così un relativismo delle forme, delle convenzioni e dell'esteriorità, un'impossibilità di conoscere la verità assoluta che è ben rappresentata dall'idea stessa di fotografia istantanea.

Che la "bellezza" assoluta esista o meno è cosa tantomeno irrilevante:è questo il messaggio finale di lettura della mostra, dove il curatore mette

lo spettatore di fronte ad una sorta di "barriera sul palcoscenico",

costringendolo a interrogarsi sul significato stesso di ciò che ha appena visto

e sull'assenza stessa di significato.

Nona edizione di ISO600, teatrale e irriverente, si alzi il sipario ed entrino in scena gli autori, queste sono le loro storie narrate in fotografia.”

Alan Marcheselli

ISO600

#INTERNATIONAL INSTANT EXHIBITION



6, 7 & 8 OTTOBRE 2023

FOTOGALLERIA PAOLETTI

Strada Maggiore, 14 - 40124 Bologna BO



INAUGURAZIONE

6 OTTOBRE - ORE 18:00





GLI ARTISTI



THE UNKNOWN ARTIST

ALESSIO ROBERTO

ANDREA CAMPOLUCCI

ASHLEE PHAM

AUDREY BORGEL

AXAKADAM

DANIELE GAROFALO

DIRK HAAS

EDOARDO GALATI

ELEONORA DE MARTIN

FELICITA RUSSO

FRANK DE LUYCK

GIACCONE GERLANDO

GIULIO BERTI

HERR MERZI

ALAN MARCHESELLI

LIVIO MORABITO

IRINA LOZOVAYA

LOUIS BRUNET

MARIA LUISA ANGELETTI

MATILDE FLORINDO

ONG NGOC PHUONG

NOVELLA PREDONZAN

OLIVIA MAZZOLA

ROCCO CARNEVALE

MASSIMO CHIONETTI

SAM LOUIS

SARA PIGNATTI

PAOLO FERRUZZI

ALESSIA AMATI

MARTINA PAVLOSKA

SILVIA PEDRINA e LEONARDO BRENTAN



e



NOEMI HEINDEL

Vincitrice del Paoletti Talent Prize 2022,

presenterà in questa sede il suo portfolio "Captures of Inifinity".



WORKSHOP



Al sabato e alla domenica ci saranno due momenti dedicati ai workshop “Scansione e stampa fine art”, a cura di Danilo Risi e “The theatrical Polawalk” a cura di Paolo Ferruzzi.



SCANSIONE E STAMPA FINE ART



a cura di Danilo Risi - Fotostamperia Paoletti

Un evento unico da 6 partecipanti per scoprire i segreti della stampa Fine Art dalla scansione alla stampa della TUA POLAROID!

Presentazione e finalità della stampa Fine Art

Presentazioni carte fine art come Hahnemhule, Canson e Ilford

Scansione ad alta definizione con risoluzione problemi come anelli di Newton e "polvere"

Stampa e color matching con Stampanti Epson a inchiostri Ultra HDR

Ogni partecipante dovrà presentare una propria Polaroid in formato 600/SX70 o I-type che durante la sessione sarà scansionata e stampata sulla carta più adatta in formato 20X20 cm. Se desiderato, al partecipante al workshop verrà fornito il file definitivo su pendrive o via wetransfer.





THE THEATRICAL POLAWALK



Paolo Ferruzzi, polaroider d'eccezione, sarà il tutor di questa magica Polawalk.

Modella: Martina Sacchetti

Bologna farà da magica cornice a questa passeggiata fotografica istantanea.

Un'occasione per fotografare seguendo i consigli di uno dei più romantici Polaroider italiani, ispirati da una attrice professionista e per scoprire fotograficamente nuovi angoli "teatrali" di Bologna.

Le immagini realizzate avranno liberatoria uso portfolio.





PREMI



Durante la mostra verranno assegnati tre premi tra i partecipanti, che fanno parte del PAOLETTI TALENT PRIZE:



PREMIO #PORTFOLIO AWARD

A giudizio insindacabile della giuria composta da Bianca Winkler, Antonio Rossi e Manuela Paoletti verrà premiato tra i partecipanti alla mostra il progetto più interessante artisticamente e fotograficamente. Il vincitore si aggiudicherà una personale in occasione di ISO600 2024, a cura di Alan Marcheselli.





PREMIO #TALENT AWARD

A cura della direzione di ISO600, Paoletti Foto e Galleria Paoletti; verrà messo a disposizione uno spazio dove appendere le Istantanee Polaroid realizzate durante i tre giorni iniziali di apertura della mostra. A giudizio insindacabile verrà selezionata una Polaroid che oltre a essere inserita nella copertina del sito www.iso600.it verrà premiata con una Fotocamera Polaroid. Per partecipare è sufficiente scattare una istantanea Polaroid durante il primo week end di apertura dall'6 al 8 Ottobre (entro le ore 16 dell'8 ottobre) e appenderla presso la galleria Paoletti, nello spazio indicato avendo cura di scrivere sul retro; nome, cognome e un contatto mail o telefonico. Il vincitore sarà selezionato da Manuela Paoletti e Antonio Rossi. La premiazione avverrà Domenica 08 Ottobre alle ore 17,00.



PREMIO #PEOPLE CHOICE AWARD

Ai visitatori l'arduo compito di votare l'artista preferito che sarà proclamato domenica 08 Ottobre alle 17. Le foto vincitrici verranno esposte a Milano il 4 e 5 Novembre 2023 in occasione di FOTOTENDENZE. La premiazione avverrà Domenica 8 Ottobre alle ore 17:00.



PARTNER



Nital - Polaroid - Fotogalleria Paoletti



ISO600



ISO600 nasce nel 2011 a Milano dalla volontà di Alan Marcheselli e Carmen Palermo come festival della fotografia istantanea italiana; all'origine tutte le forme di espressione legate al veicolo istantaneo erano ammesse; elaborazioni, pellicole integrali e peel apart e anche materiale Instax. Il nome nasce dalla pellicola Polaroid denominata appunto 600 dal suo valore ISO (anche se si tratta di una "semplificazione" voluta dalla casa produttrice dato che il vero valore è di 640). Dopo le prime due edizioni del 2011 e 2012 ci fu una pausa riorganizzativa di 5 anni e il festival torna nel 2017 a Bologna presso il MAMBO e nel 2018 presso il Palacongressi di Riccione sotto la curatela unica di Alan Marcheselli.

Dal 2019 ad oggi sempre a cura di Alan Marcheselli trova casa "definitiva" presso la Galleria Fotografica Paoletti e si trasforma da Festival Italiano ad Internazionale, aprendo le porte ad artisti istantanei di tutto il mondo legati da un mezzo comune; la Polaroid.



ORARI

Venerdì 6 ottobre

Vernissage dalle 18:00 alle 22:00 – Ingresso libero



Sabato 7 ottobre

Mostra dalle 10:00 alle 20:00 – Ingresso libero

"Scansione e stampa fine art” a cura di Danilo Risi dalle 10:00 alle 13:00 – Numero chiuso



Domenica 8 ottobre

Mosta dalle 10:00 alle 19:00 – Ingresso libero

"The theatrical Polawalk” a cura di Paolo Ferruzzi dalle 10:00 alle 13:00 – Numero chiuso

Premio #TALENT AWARD ore 17:00

Premio #PEOPLE CHOICE AWARD ore 17:00

Chiusura lavori e premio #PORTFOLIO AWARD ore 19:00





Per informazioni

E-mail: selezione@iso600.it - www.iso600.it