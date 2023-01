"L'isola del tesoro" al Teatro Dehon

Domenica 15 gennaio lo spettacolo "L'isola del tesoro" in scena al Teatro Dehon.

Il giovane Jim Hawkins racconta il viaggio per trovare il tesoro del capitano Flint. Numerosi i protagonisti che lo accompagnano in questa avventura, primo fra tutti Long John Silver, l’uomo con la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla.

Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Louis Stevenson, lo spettacolo porta in scena, attraverso una tecnica sofisticata di proiezioni su pannelli mobili, una delle piu? grandi storie d’avventura.

Eta? consigliata: dai 6 anni in su

Repliche

Domenica 15 gennaio ore 16:00 e 17:30