"Know It All": Jos Baker (che fatica a trovare se stesso)

Mercoledì 20 aprile lo spettacolo "Know It All" di e con Jos Baker (produzione Trodden Dreams) in scena al Teatro Dehon.

Intrappolato tra il mondo digitale e quello fisico, Jos fatica a ritrovare sé stesso. Parla con i propri cari, ma li vede solo su uno schermo, e nell'angolo di quello schermo c'è la sua stessa faccia. Un'immagine di sé stesso che si guarda, si guarda, si guarda, si guarda, fingendo di guardare negli occhi qualcuno a cui tiene. Il Wi-Fi fa fatica a stabilire una connessione, analisi della connessione aperta? In Know It All, Jos cerca di ricordare com'era effettivamente la connessione fisica. Dove si inserisce il suo corpo nel mondo moderno? si adatta? È abbastanza pronto?

A seguire Anfibia: programma multidisciplinare ed immersivo per performer e danzatori contemporanei, entra nella sezione del festival con la presentazione di inedite performances create e realizzate dai giovani artisti partecipi al percorso.

Ogni artista è accompagnato e supportato al progetto fino alla messa in scena finale; durante la serata verranno presentate brevi pièce, inedite al pubblico.

Il festival vuole dare un supporto importante, uno sguardo su nuove visione e creazione contemporanea.