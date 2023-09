L'organista francese Maurice Clerc al 47° ottobre organistico francescano bolognese

Sabato 7 ottobre 2023 alle 21:15 si aprirà il 47° Ottobre Organistico Francescano Bolognese organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Questo festival organistico rappresenta uno dei cicli più longevi e di maggior pregio di tutta Italia ed è il festival che ha dato propriamente vita a Fabio da Bologna Associazione Musicale.

Protagonista della prima serata sarà l’organista francese Maurice Clerc. Concertista di livello internazionale, ha tenuto più di 1300 concerti in tutto il mondo. É organista emerito della cattedrale di Digione, dopo essere stato organista titolare di questo grande strumento per oltre 46 anni, dal 1972 al 2018. Maurice Clerc ha registrato una dozzina di CD, tra cui Bach e i maestri del barocco tedesco. Si è costruito una stabile reputazione nell’esecuzione del repertorio romantico e moderno ed è considerato uno degli specialisti di musica francese.

Durante questa serata presenterà il programma “Tra Europa e Francia” con musiche di: Ortiz, Buxtehude, Marcello, Tournemire, Langlais, Cochereau.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del logo “Bologna Unesco City of Music”. Esso fa parte della “Festa Internazionale della Storia” e può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, NaturaSì. Il Salotto del Viaggio Agenzia di viaggi e turismo, Farmacia Degli Alemanni, Studio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti, RE Immobiliare, e altri benefattori.



L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.