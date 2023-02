"La dogana": Mostra di Adriana Marineo e Francesca Baccolini

"La dogana" è il titolo della mostra e della serata performativa con la disegnatrice Adriana Marineo e la musicista Francesca Baccolini all’interno della rassegna Eolica, il nuovo progetto a cura di Canicola, Maple death records ed editions depress presso la Casa del custode nel Parco della Montagnola.

Durante l’inaugurazione Adriana Marineo darà vita a un live painting sulle sonorità di Francesca Baccolini per un’immersione sinergica in un luogo di confine, una dogana immaginaria.

Una casa editrice di progetto, un'etichetta musicale underground e un progetto artistico DIY aprono le porte del loro studio ibridando in modo sempre diverso arti visive e musica.

Inaugurazione con performance

2 marzo ore 18

Orari

Dal lunedì al venerdì 9.30–15.

6, 7 e 8 marzo: orari extra di apertura 18.30–20.

Credits

A cura di Canicola APS, Maple Death, editions depress. In collaborazione con Montagnola Bologna, Arci Bologna.