Il convegno “La scrittura di Pasolini” viene organizzato dall’A.G.P. all’occasione del centenario della nascita dell’autore per analizzare la sua figura anche dal punto di vista della disciplina grafologica. Pier Paolo Pasolini è una delle figure più originali e interessanti del Novecento. Dopo quarantasette anni dalla sua morte ha ancora senso parlare di PPP non per commemorarlo, ma per ricordarne la sua geniale originalità, il coraggio, la capacità di affermare le proprie idee e di pagare sempre in prima persona la sua passione per l’arte, la cultura, la vita. In particolare, la città di Bologna è stata per Pasolini il luogo dei maestri, del padre, della sua formazione. La figura e la personalità di PPP, saranno analizzati attraverso la sua produzione letteraria e cinematografica, ma anche attraverso lo studio dei suoi manoscritti, dall’adolescenza fino a pochi giorni prima della terribile morte, con l’apporto di testimonianze di amici e collaboratori, lettere e disegni del geniale e controverso Autore. Il convegno ospiterà in qualità di relatori docenti universitari, scrittori, critici letterari, pedagogisti, grafologi e psicologi. INGRESSO LIBERO E GRATUITO.