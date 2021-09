"La strada del jazz": in Piazza Maggiore Pippo Baudo, Silvia Mezzanotte ed Edoardo Vianello

Torna "La strada del jazz" e Bologna (e il suo Quadrilatero) si riempie di musica e si accende di "stelle". Sabato 18 e domenica 19 settembre l'appuntamento è imperdibile perchè saranno due giornate speciali, così come gli ospiti che si esibiscono: dopo il saluto del sindaco Virginio Merola si parte con la Street Dixieland Jazz Band (dalle 17.30), la scopertura della stella di Benny Goodman con gli ospiti Pippo Baudo ed Edoardo Vianello. Alle 18.30 ci si sposta in Piazza Maggiore per il tributo a Benny Goodman. Alle 21.30 Sandro Comini con la sua orchestra Village Big Band "Swing's Influences".

Domenica l'appuntamento in Piazza Maggiore è con Silvia Mezzanotte

