"Il Laboratorio della Befana": Epifania al Museo del Patrimonio Industriale

Sabato 6 Gennaio 2024, in occasione della Festività dell'Epifania, il Museo effettua un'apertura straordinaria dalle ore 10:00 alle 18:30. Alle ore 16.00 si propone l'attività su prenotazione: Il laboratorio della Befana, rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Si potrà entrare in via del tutto eccezionale nel laboratorio della Befana, sbirciare nel suo quaderno e dare vita a schiumose reazioni chimiche, esercizi di lievitazione elettrostatica e prove di cucina stregata.

Il laboratorio, come l'ingresso al Museo, è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore. L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento (5-3 euro, gratuito Card Cultura). Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi entro venerdì 5 Gennaio alle ore 13:00): telefono 051.6356611