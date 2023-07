"Lagolandia e la villeggiatura contemporanea fra sentieri culturali, incontri, musica e relax

Da giovedì 3 a domenica 6 agosto 2023, sull’Appennino Bolognese, si terrà la decima e ultima edizione di “Lagolandia – Villeggiatura Contemporanea”: per l’occasione, il programma proporrà un’unica esplorazione di quattro giorni, attraverso i laghi di Suviana, Brasimone, Santa Maria e Castel dell’Alpi. La manifestazione, sempre caratterizzata da sentieri culturali, incontri, musica e relax, traccerà il percorso del venturo Sentiero dei Laghi di Bologna, il “lascito” dell’organizzazione dopo dieci anni di attività sul territorio.

Più che un addio, quindi, è un’evoluzione: Lagolandia conclude il suo format eventistico e festivaliero, ma si trasforma in un sentiero ad anello che verrà messo a sistema per l’estate 2024 in collaborazione con il CAI di Castiglione dei Pepoli, e collegherà in modo permanente tutti e quattro i bacini che hanno accolto la manifestazione per dieci anni. Allo stesso tempo, l’esperienza maturata sul territorio e sulle tematiche che Lagolandia ha affrontato nel decennio di attività, sono confluite nell’esperimento – primo in Italia – della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, un’occasione di approfondimento specialistico sul ruolo cruciale delle aree interne nell’affrontare le nuove sfide legate al cambiamento climatico.

Come sempre, tutte le attività sono gratuite, ma i posti sono limitati e la prenotazione ai sentieri e alle attività è obbligatoria su www.lagolandia.it.

Programma:

Giovedì 3 agosto | Prima tappa: da Suviana al Brasimone (via Stagno)

h. 9 | Sentiero In-between con Franco Farinelli, geografo

h. 14.30 | Sentiero migrante con Maria Molinari, antropologa e guida ambientale, e Giacomo Agnetti, illustratore e regista

h. 17 | Sentiero energetico Visita al Centro Ricerche Brasimone, con gli ingegneri e i ricercatori di ENEA

h. 21.30 | Massimo Zamboni, Bestiario Selvatico - Reading illustrato e sonorizzato, presso il Centro Ricerche ENEA Brasimone

Venerdì 4 agosto | Seconda tappa: dal Brasimone a Santa Maria (via Abetina e Monte Bagucci)

h. 9 | Sentiero fantaletterario con Lorenzo Monaco, divulgatore scientifico e fondatore di Tecnoscienza

h. 14.30 | Sentiero delle possibilità con Sara Giordani, performer e insegnante di yoga, e Alessandro Tampieri, attore e regista - progetto

human specific MetROzero

h. 21 | Donna Ginevra e le Stazioni Lunari - Live di Ginevra di Marco sul bordo lago di Lago di Santa Maria, Castiglione dei Pepoli

Sabato 5 agosto |Terza tappa: da Santa Maria a Baragazza (via Rasora e Sentiero dei Minatori)

h. 9 | Sentiero archeologico con Andrea Augenti, archeologo e divulgatore

h. 14.30 | Sentiero dell’abitare con Sarah Gainsforth, scrittrice e ricercatrice indipendente h. 21 | Sentiero degli astri con Alessandro Tampieri, attore e regista - in occasione della Festa del Patrono di Castiglione dei Pepoli

Domenica 6 agosto | Quarta tappa: da Baragazza a Castel dell’Alpi (via Bruscoli e Passeggere)

h. 9 | Sentiero del futuro con Luca Martinelli, giornalista indipendente

h. 14.30 | Sentiero verticale con Febo Del Zozzo, regista e fondatore di Compagnia Laminarie

h. 18:30 | @ Lago di Castel dell’Alpi - “UN’ESTATE AL LAGO” - LAGOLANDIA CLOSING PARTY . Dj set con DJ Mingo e a seguire crescentinata (e non solo!) con Associazione U.S.C.A.