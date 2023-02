"Liberamente": la fiera del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta

La 17ª edizione di Liberamente, il Salone del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta è in programma a BolognaFiere il 24, 25 e 26 febbraio 2023! Tre giorni per visitare con tranquillità la manifestazione con tante proposte per il pubblico e per gli operatori. Tre giorni di fiera dedicati al camper, al turismo, allo sport e alla vita all’aria aperta per tutte le famiglie e appassionati di viaggi alla ricerca di nuove idee ed itinerari per organizzare week end primaverili e le vacanze dell’estate 2023.

I settori presenti:

- Camper: 10.000 mq di esposizione con più di 100 camper con oltre 20 marchi tra i quali: Adria, Mc Louis, Ci, Carthago, Knaus, Weinsberg, Rapido, Dreamer, Hymer, Etrusco, Laika, Burstner, Pilote, Font-Vendome, Challenger, Giottiline, Sunlight, Vantourer, Lmc, Mobilvetta, Atlantis.

- Campeggio e accessori: l’area dedicata all’esposizione di camper, accessori e attrezzature da campeggio. Saranno presenti numerose aziende di accessori e complementi tecnici tra i quali: tende, verande, ricambi, sedie e tavoli, led e illuminazione, equipaggiamento esterno e molto altro ancora

- Turismo e viaggi : l’area dedicata all’offerta turistica che ospita enti, APT, campeggi e villaggi, organizzazioni e aziende del settore con le migliori proposte di viaggi..

- Artigianato ed enogastronomia: la sezione per acquistare artigianato di qualità, oggettistica e complementi d’arredo per la casa, abbigliamento tecnico, prodotti tipici alimentari ed eno-gastronomici delle regioni italiane.

Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna lo Sport Village by Coni: un padiglione interamente dedicato alla promozione dell’attività sportiva e dei sani stili di vita. Tante Società Sportive e Associazioni Sportive Dilettantistiche daranno dimostrazione delle proprie discipline attraverso l’allestimento di campetti e strutture a disposizione del pubblico sotto la guida di istruttori federali.

Gli sport nei quali ci si potrà cimentare sono: ciclismo, parkour, golf, judo, arti marziali, karate, schema, bowling, skate park, volley, calcio, tennis, tiro a volo, pesca e molti altri ancora!

In contemporanea negli stessi giorni:

- La 16° edizione di Pollice Verde, il Salone del giardinaggio e dell’orticoltura; per chi ama il verde, l'orticoltura hobbistica, il piccolo frutteto famigliare; per chi cerca novità e idee per rendere "green" il proprio balcone o terrazzo. In programma workshop e dimostrazioni a tema. Evento organizzato An event by



Il sabato e la domenica si aggiungeranno altri saloni visitabili con lo stesso biglietto di ingresso:

- Fiera dell’elettronica di consumo: la mostra/mercato dedicata ad appassionati, hobbisti, collezionisti e utilizzatori che possono trovare una miriade di articoli, dai computer agli accessori per auto, dagli strumenti di misura alle stampanti, toner ed accessori, dalle memorie USB ai DVD vergini, dalle lampade led alle videocamere per interni ed esterni, dai pannelli fotovoltaici ai software e all’elettronica di consumo, e altre migliaia di articoli, presentate dai migliori espositori di elettronica presenti sul mercato.

- Mostra felina: l’esposizione e Campionati Internazionali di bellezza di Gatti di razze pregiate, provenienti da tutta Europa per disputare il titolo di Supreme Champion, selezionati da una Giuria di esperti qualificati FIFe (Féderation International Féline). Arriveranno da tutta Europa tantissimi gatti di razze pregiate per disputare i Campionati Internazionali ed Europei di bellezza. Le oltre 60 razze di gatti saranno esposte al pubblico e i migliori soggetti saranno descritti per razza e fatti sfilare in passerella durante il Best in Show. Premiazioni con coppe, coccarde e croccantini..

- A tutto disco: la mostra mercato del disco e cd usato da collezione.

- Figurine Expo: esposizione e vendita delle classiche figurine dei calciatori, ci saranno anche quelle di altre tematiche: dai cantanti ai cartoni animati ,dai cucciolotti a molti altri argomenti... Ci saranno card e figurine rare, le cosiddette rookie oltre a gadget.