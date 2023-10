E' il giorno di Ligabue: il suo messaggio per Bologna e le canzoni sul palco

Conto alla rovescia per Luciano Ligabue atteso questa sera - 20 ottobre - in concerto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la sua nuova data del “Dedicato a Noi - Indoor Tour 2023”. Dalle proprie pagine social l'artista emiliano chiama a raccolta il pubblico felsineo e non solo per l'appuntamento odierno: "Bologna ci sei? - scrive - stasera è Dedicato a noi!"... citando il titolo del suo ultimo album.

Al momento non sarebbe in sold-out l'Unipol Arena. Su Ticketone a metà mattina restano infatti alcuni biglietti disponibili per l'acquisto, anche se la disponibilità è limitata .

Dalla città delle torri al resto del Belpaese: il tour di Ligabue continuerà infatti nel corso delle prossime settimane toccando i principali palazzetti italiani.

Scaletta concerto Ligabue

Ancora top secret la scaletta ufficiale della serata, ma dai pronostici in rete e stando all'ultimo show del Liga (a Firenze lo scorso 17 Ottobre), questi potrebbero essere i brani portati sul palco bolognese dal rocker:

Musica e parole

Questa è la mia vita

I "ragazzi" sono in giro

Sarà un bel souvenir

Tutti vogliono viaggiare in prima

Quella che non sei

Riderai

Piccola stella senza cielo

Niente piano B

Happy hour

Il peso della valigia

Viva!

Non cambierei questa vita con nessun'altra

Balliamo sul mondo

Lettera a G.

Lambrusco & pop corn

Marlon Brando è sempre lui

La metà della mela

Si viene e si va

Tra palco e realtà

Dedicato a noi

Gran finale, per la chiusura col botto, le mitiche Certe notti e Urlando contro il cielo!