Luciano Ligabue in concerto a Bologna. Meglio, all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Quando? Il 20 ottobre per il suo tour palazzetti 2023. Il rocker di Correggio è pronto dunque per far emozionare nuovamente i suoi fan con una bella serie di spettacoli dal vivo. Dopo l'esibizione all'evento musicale di beneficenza Italia Loves Romagna dunque, è tempo di prepararsi a un grande live.