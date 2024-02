"Lo sapevi che...?" Alla scoperta del Museo del Risorgimento

Biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto) - Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Dal 9 al 25 febbraio 2024 appuntamento per grandi e piccoli alla scoperta del Museo del Risorgimento, accompagnati da un’insolita mediazione.

Documenti segreti, elmi e divise militari, francobolli, quadri, sculture e manifesti: partendo dagli oggetti del museo, una mediatrice o un mediatore racconterà ai visitatori storie e curiosità della Bologna del passato, dall’età napoleonica alla Grande Guerra. Un'opportunità per porre domande ed entrare in contatto in maniera diversa con il museo e le sue collezioni.

È possibile richiedere direttamente il servizio di mediazione all’ingresso.