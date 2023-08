"LookAp" un'estate tra gli alberi

LookAp è una rete, un progetto di arte diffusa in Appennino che intreccia realtà culturali e linguaggi diversi, un nuovo modo di vivere la montagna.

Una rassegna di eventi in cui bambini e bambine possano ascoltare storie e musiche di paesi lontani, perdersi nel bosco e lungo i sentieri, immergendosi totalmente nella natura e scoprendone le sue bellezze.

Gli appuntamenti di agosto:

GIOVEDì 3 AGOSTO

Ore 21 Cinema, teatro la Pergola - Vidiciatico

Proiezione di Ernest e Celestine – L'avventura delle 7 note (Francia/2022)

A dieci anni dal primo capitolo, una nuova avventura per i personaggi dei libri illustrati di Gabrielle Vincent. Un violino da riparare conduce l’orso Ernest e la topolina Celestine fino al paese natale del primo, magica terradove la musica è stata bandita. Tenero racconto di ribellione e inno alla libertà e allatolleranza, ha i tratti delicati e i colori tenui degli acquerelli. Ingresso gratuito per bambini e bambine

SABATO 5 AGOSTO

Ore 15 Rifugio Segavecchia

Un anno tra gli alberi - Inaugurazione della mostra di Irene Penazzi e a seguire una passeggiata tra gli alberi, per osservare da vicino questi compagni d'avventura davvero speciali e andare in cerca di tracce, impronte, reperti, indizi, per realizzare un vero e proprio taccuino delle esplorazioni.

MARTEDì 8 AGOSTO

Ore 16 Biblioteca il Martignano di Lizzano in Belvedere

Lettura, laboratorio Storie selvatiche, Erbacce

Alla scoperta delle piante spontanee che crescono nei nostri parchi e giardini

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

Ore 21 Cinema, teatro la Pergola - Vidiciatico

Proiezione di Il gatto con gli stivali 2: L’ultimo desiderio (USA/2022)

Da undici anni dal primo capitolo, Joel Crawford tornaaraccontare le avventure del gatto con gli stivali. Questa volta il coraggioso micio affronteràun viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle sue otto vite perdute. Ingresso gratuito per bambini e bambine

VENERDì 11 AGOSTO

Ore 17:30 Solea la biblioteca di crinale - Monte Acuto delle Alpi

Spettacolo teatrale Le fiabe in cerchio - il duo Le Strologhe ci guiderà in uno spettacolo itinerante per il borgo di Monte Acuto, storie di paesi lontani dove suoni di antichi strumenti e canti della tradizioneorale si fondono e raccontano un mondo d’altrove.

Possibilità di raggiungere Monte Acutocon una navetta da Lizzano in Belvedere alle 17, accoglienza in biblioteca con un picco lorinfresco.

SABATO 12 AGOSTO

Ore 17 Pianaccio, Piazza della Chiesa

Le lanterne magiche - Laboratorio da 0 a 99 anni a cura di Cooperativa Madreselva di costruzione di lanterne creative che verranno utilizzatealla sera per una passeggiata notturna.

Ore 20:30 Pianaccio, Piazza della Chiesa

La grande lanternata d’inCanto - Passeggiata notturna aperta a tutti guidata da Cooperativa Madreselva e accompagnati da canti con Alice Norma Lombardi.

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 10 Poggiolforato

Di ramo in frasca - Passeggiata per bambini e famiglie guidata da Cooperativa Madreselva nei boschi del Corno alle Scale alla scoperta delle curiosità dei grandi giganti verdi che abitano e proteggono le montagne.

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Ore 19 Az. Agricola il Campacciolo

Aperitivo danzante insieme a Fragole e Tempesta

Visita all’Az. Agricola, balli e danze della tradizione emiliana per grandi epiccini

Ore 21 Cinema, teatro la Pergola - Vidiciatico

Proiezione di Marchel – The Shell (USA/2021)

Marcel è una piccola e adorabile conchiglia che conduce una vita tranquilla e pittoresca con la nonna Connie (doppiata da Isabella Rossellini).

MARTEDI’ 22 AGOSTO

Ore 16 Biblioteca il Martignano di Lizzano in Belvedere

Lettura\laboratorio Storie selvatiche, Il sentiero

La storia di un viaggio in montagna, di sentieri nel bosco e di un'amicizia che prenderà forma in un laboratorio grazie a carta, forbici e fantasia.