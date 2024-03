Love is in the air...in villa!

Un omaggio alla canzone d'amore. Alla melodia romantica. Dalle romanze vocali ottocentesche per musica da camera al pop odierno passando per il blues, lo sweet jazz (o jazz melodico) e il crooning. Melodie orecchiabili, riconoscibili e proprio per questo indelebili capace di rimanere scolpite nella memoria e nel cuore delle persone di generazione in generazione.



Scritto e diretto da Luca Mazzamurro



Coreografie Valentina Fabbretti