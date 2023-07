Mara Sattei live al BOnsai Garden

Sabato 15 luglio il palco del BOnsai Garden ospiterà il live della cantautrice romana Mara Sattei.

BOnsai Garden è una rassegna che vuole connettere la musica con l'ambiente. Il focus è tematizzare il legame tra l'ambiente e la cultura musicale, mettendo in risalto gli aspetti della sostenibilità ambientale connessa agli eventi. La rassegna mira a diventare un appuntamento cittadino riconosciuto per il valore e per l'offerta qualitativa della proposta musicale e per la trasversalità del pubblico.

Prima del concerto di Mara Sattei salirà sul palco la cantautrice friulana Irene Ciol aka Ceneri.