Marca 2024: BolognaFiere ospita il salone internazionale della Marca del Distributore

Da 16 al 17 gennaio ritorna a BolognaFiere il salone internazionale della Marca del Distributore.

Marca by BolognaFiere è l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, la grande vetrina dove si espongono i prodotti dell’eccellenza italiana a marca del distributore. Un’opportunità unica per andare alla sostanza del business, toccare con mano i prodotti, incontrare buyer e category manager provenienti dalle principali catene internazionali e chiudere i contratti tra le aziende di qualità, food e non food, e i retailer pronti a riempire gli scaffali con il proprio marchio.

La fiera è organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ADM, l’Associazione della Distribuzione Moderna.

250 HOSTED BUYER IN ARRIVO DA 30 PAESI

Con la crescita strategica e dimensionale del mercato della MDD e della manifestazione, aumenta l’interesse dei buyer internazionali. Grazie alla collaborazione di ICE-ITA Agency e alle attività di promozione all’estero messe in campo da BolognaFiere, è confermata la partecipazione di hosted buyer provenienti da Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Kossovo, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Ungheria.

TUTTI GLI EVENTI DA NON PERDERE

Come sempre Marca by BolognaFiere rappresenta un appuntamento essenziale per tracciare il futuro della Marca Commerciale. Il 16 gennaio alle 10.30 si svolgerà il convegno inaugurale promosso da ADM, a cura di The European House-Ambrosetti “Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna”. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, l’analisi completa dei dati sulla Marca del Distributore è oggetto del XX Rapporto Marca by BolognaFiere a cura di Circana, assieme alla presentazione del primo “Osservatorio Non Food” di GS1 Italy, che offrirà un quadro completo delle dinamiche di mercato, delle tendenze e delle opportunità emergenti per il complesso e diversificato universo non food. Il 17 gennaio a partire dalle 9.30 si terrà il convegno “L’Italia di oggi e di domani: il ruolo sociale ed economico del biologico nella Distribuzione Moderna”, organizzato da AssoBio, nell’ambito del progetto Being Organic in EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione Europea ai sensi del regolamento UE n.1144/2014.

A seguire la presentazione dell’Osservatorio Packaging del largo consumo a cura di Nomisma con il convegno “Gli italiani e la sostenibilità: il ruolo del packaging nel carrello della spesa” e la premiazione dell’ADI Packaging Design Award. Il premio, alla sua settima edizione, è promosso da ADI-Associazione per il Disegno Industriale e intende valorizzare l’innovazione del packaging italiano. La commissione di esperti analizzerà i prodotti esposti in fiera e selezionerà i cinque premiati: due nel settore food, due nel settore non-food, e una Menzione d’Onore a discrezione della giuria.

I FORMAT TEMATICI: MARCA FRESH E MARCA TECH

L’espansione della Marca Commerciale in tutti i reparti della Distribuzione Moderna Organizzata traina la crescita anche di Marca Fresh, il concept dedicato ai freschi e freschissimi, giunto alla quarta edizione. In un’area di oltre 1.000 mq, 50 espositori avranno occasione di coniugare business e approfondimento tematico. con un ricco programma di incontri, presentazioni e case history di successo, promossi da SGMarketing.

Marca Tech, alla sua decima edizione, raddoppia la superficie espositiva e il numero di aziende (2.200 mq e 100 imprese), confermando il suo ruolo di hub fondamentale per il segmento dei beni intermedi per la supply chain a marca del distributore: packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi.

NUOVA FORMULA PER L’INTERNATIONAL PRIVATE LABEL SELECTION

L’International Private Label Selection 2024 – IPLS, promossa da Marca by BolognaFiere in collaborazione con Expertise On Field- IPLC, torna protagonista in fiera in una veste completamente rinnovata. Sarà un’area espositiva allestita nel padiglione 28, dedicata alla presentazione dei prodotti novità, raggruppati secondo i megatrend di settore. Circa 100 i prodotti selezionati, in un percorso tutto da scoprire – tra le innovazioni di prodotto del made in Italy Dop e IGP, per il benessere e la salute, biologici, free from e rich in, piatti pronti e molto altro ancora.

MARCA PER IL SOCIALE

Per contrastare lo spreco alimentare e sostenere i cittadini in condizione di fragilità economica, Marca by BolognaFiere rinnova la partnership con Caritas diocesana di Bologna a cui saranno donati i prodotti alimentari esposti in fiera. La ventesima edizione di Marca darà ampio spazio anche ai temi e alle istanze legate al sociale e agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, promuovendo un progetto di empowerment femminile in Mozambico con CEFA – Il seme della solidarietà.