"MasterSex": irriverente piecé di monologhi con lo standup comedian Alessandro Ciacci e Franco Trentalance

Sabato 2 settembre a Minerbio (BO) la cena a bordo lago con "MasterSex": irriverente piecé di monologhi con lo standup comedian Alessandro Ciacci e l'ex divo hard di Bologna, Franco Trentalance

Una seducente cena di fine estate, nella provincia bolognese e all'interno di una splendida cornice a bordo lago. La serata è riservata ai soli commensali senza veli e il piatto più appetitoso è l'irriverente spettacolo: MasterSex, ideato dalla inedita coppia "Ciacci & Trentalance". In sintesi è l'evento che è apparecchiato sabato 2 settembre a Minerbio (BO): una divertente piecé, che è interpretata dall’ex divo del cinema per adulti, Franco Trentalance, insieme a uno dei più apprezzati nuovi protagonisti della stand up comedy all'italiana: Alessandro Ciacci. La cena con autore e spettacolo, è organizzata presso il famoso Certe Notti Spa & Privé Naturist Club di Minerbio (BO): un'esclusiva struttura ricettiva, "en plein air" e in provincia di Bologna, che è riservata ai soli soci adulti e annovera: bungalow, spa, piscine e persino un lago artificiale.

L'ironica masterclass dopocena è dunque in programma, sabato 2 settembre, con lo spettacolo itinerante che è stato creato dall'inedito duo: a colpi di pungenti monologhi ed esempi pratici, la coppia "Ciacci & Trentalance", aiuta a sfatare i miti e i pregiudizi che aleggiano intorno al sesso e alla seduzione. MasterSex, che fin dal titolo parafrasa il celebre programma TV, offre ai commensali riuniti al club Certe Notti di Minerbio, alcuni: spunti, riflessioni e tecniche, anche mutuate dall'esperienza di Franco Trentalance, in materia di conquiste ed erotismo. L'attore bolognese, volto noto della TV ed ex "talpa" amata dal pubblico del famoso reality, oggi è un personal coach, autore e scrittore, con all'attivo alcuni romanzi e un fumetto. Nonché ha prodotto una propria linea di vini, con un nome che è tra l'ironico e l'emblematico: “Fallo!”, poiché sulle etichette è celata un'esortazione motivazionale di Franco Trentalance. Sabato 2 settembre, l'ex protagonista dei lungometraggi a tripla X, si dedica allo spettacolo teatrale e ai monologi dopocena di MasterSex, in programma presso il club Certe Notti, appena fuori Bologna: “Lo spettacolo vogliamo farlo dopo mangiato sulla piattaforma - ha raccontato Franco Trentalance in una recente intervista su MowMag - con sfondo il laghetto”.