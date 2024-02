Metaday - seminario di metagenealogia, tarologia evolutiva e psicomagia

Si torna ad esplorare i territori dell'inconscio con: METADAY. Sabato 16 Marzo 2024 presso il Centro Eleusi - Bologna. Dalle 10 alle 18 (ed oltre se necessario). Sarà una giornata interamente dedicata alla conoscenza e alla pratica della Metagenealogia Jodorowsky, con gli strumenti dei Tarocchi Evolutivi e della Psicomagia.



PRIMA PARTE:



- Comprendere le basi della Metagenealogia, la Mappa che ti permetterà di orientarti nei territori del tuo Albero Genealogico, scoprendo nodi, fedeltà genealogiche e tesori ancora da scoprire (talenti e vocazioni).



- Inizieremo sin da subito ad impostare la pratica creativa con l'ausilio degli Archetipi dei Tarocchi di Marsiglia, qui usati non come strumento divinatorio ma di indagine delle dinamiche inconsce.



SECONDA PARTE:



Ogni partecipante potrà (se vorrà) ricevere una consulta in loco, supportato dall'energia e dal campo del gruppo. Se necessario verrà co-creato assieme uno psicorituale simbolico (detta altresì Psicomagia), da svolgere o sul momento oppure in un secondo tempo.



MATERIALE NECESSARIO:

Venire vestiti comodi, carta e penna.



PER LA PREPARAZIONE SI CONSIGLIA LA LETTURA PREVIA DEI SEGUENTI ARTICOLI:



https://gianniplacido.it/index.php/blog/item/260-l-ordine-simbolico-dell-albero



https://gianniplacido.it/index.php/blog/item/262-l-agire-psicomagico-un-arte-che-cura



https://gianniplacido.it/index.php/blog/item/263-la-tarologia-evolutiva-tra-psiche-e-coscienza



- Altamente suggerito è la elaborazione di una domanda su una questione specifica della nostra vita che ancora ci è problematica.



A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO?



A tutti coloro che vogliano sperimentare di persona come agiscono gli strumenti simbolici e le arti terapeutiche (che NON sono terapia artistica), messe a punto da Jodorowsky. Il seminario è utile anche per chi non abbia mai avuto approccio a tali esperienze e voglia iniziare a famigliarizzare con esse.



L'incontro è riservato ad un numero non superiore alle 7/8 persone, poiché per ognuna verrà assegnato (se necessario) uno psicorituale simbolico specifico.



GIORNATA CURATA DA GIANNI PLACIDO:



Laureato in Storia del teatro con una tesi, prima in Italia, sull'arte di Alejandro Jodorowsky. Segue Alejandro sin dai primi anni 2000 e Cristobàl Jodorowsky dal 2009. Completa il biennio della scuola metagenealogica Metamundo (2013-15). Attualmente dirige il Centro Eleusi a Bologna insegnando yoga e svolgendo consulte di Metagenealogia.



www.gianniplacido.it



INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI E COSTI:



mindfulnessarchetipica@gmail.com

whatsapp: + 39 339.3548401



RAGGIUNGERE IL CENTRO ELEUSI A BOLOGNA



A piedi: Piazza La Veneta 20

In macchina: Via Luigina Fasoli, 7

In treno: bus 20 da via Irnerio, fermata S. Donnino, poi via Zanolini fino a Piazza La Veneta 20

Dall'autostrada: Uscita 9, S. Donato. Poi direzione ia Luigina Fasoli, 7



A presto dal vivo