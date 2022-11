Spettacolo teatrale "Mi girano le ruote" (Quinta data tournée) a San Benedetto val di Sambro. Sabato 5 novembre, dettagli:

Entrata con donazione libera a favore del Comitato Regionale Emilia-Romagna di Komen Italia, per la lotta ai tumori del seno. www.komen.it



??Ore 20,00 spettacolo - Teatro “Sala Eolo” via Musolesi 16

?? Ore 21,30 Cena con gli artisti - “Lo stuzzichino” via Bosco dei Grilli 3/D



PRENOTAZIONE SPETTACOLO E CENA

(Menù pizza €.15): Andrea 3394977719

(Potete prenotare spettacolo o spettacolo e cena)



Lo spettacolo:

Eclettico, ironico e affabulatore, Antonio Ricossa conduce il suo pubblico in una spiritosa rivisitazione degli anni del boom economico.

Un racconto divertente e ironico su tutto ciò che di bello è accaduto in quegli anni con argute riflessioni sulle vicende che al contrario hanno segnato negativamente lo stesso momento storico.

Tra risate, ironia e riflessioni, Antonio Ricossa e Francesca Fuiano, accompagnati dalle note del maestro Charles Goodger, si confrontano si affrontano, e interagiscono con il pubblico sui comportamenti e le abitudini degli italiani, su ciò che oggi ci appare scontato nella vita quotidiana e che negli anni del boom appariva come novità.



Interpreti: Antonio Ricossa, Francesca Fuiano, Charles Goodger



Musiche dal vivo: Charles Goodger

Prodotto da CineuraniA in collaborazione con Teatro del Navile, BarriereZero aps e, La Voce aps

Scritto e diretto da Antonio Ricossa.





Comune di San Benedetto val di Sambro e Pro Loco; CNA Bologna; assicurazioni Generali; Despar; Faldini agenzia Immobiliare; Farmacia Speghini; Zanini Q8 Rioveggio; Ristorante pizzeria Lo Stuzzichino; FunSongs; Eurovideo Bologna; Zetamedia