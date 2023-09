Notte Europea dei Ricercatori 2023: il programma degli eventi a Bologna

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L'iniziativa si svolge ogni anno in tutta Europa, e paesi limitrofi, l’ultimo venerdì di settembre. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli, concerti e performance artistiche. La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Sk?odowska-Curie, Grant Agreement n. 101061722 con l’obiettivo di promuovere le carriere dei ricercatori in Europa.

La data del 2023 è il 29 settembre. Stand con laboratori, dimostrazioni, giochi e presentazioni animano la Notte Europea dei Ricercatori ogni ultimo venerdì di settembre. La serata verrà aperta da una breve cerimonia di apertura con i direttori degli enti di ricerca che coordinano il progetto. Dopo il taglio del nastro, fissato le ore 18, la Notte prenderà vita con tutte le sue attività. Lo stesso accadrà a Ferrara, sotto la direzione dell'Università di Ferrara, e nelle altre città dell'Emilia Romagna che ospitano i Campus dell'Università di Bologna: Cesena, Forlì, Ravenna e Faenza, Rimini.

Qui il programma di Bologna:

Programma NDR 2023

La Notte dedicata ai ricercatori sarà inaugurata, in Piazza Dalla a Bologna, alle 18.00 con un taglio del nastro simbolico che vedrà protagonista, insieme ai rappresentanti degli enti partner, un padrino eccezionale, il noto attore bolognese Vito, al secolo Stefano Bicocchi, che sarà presente per aprire la serata bolognese e durante l'evento. Passeggerà tra gli stand insieme al pubblico, intervisterà i ricercatori per farsi raccontare il loro lavoro e per carpire i segreti delle scoperte scientifiche, chiacchiererà con i cittadini per capire insieme come affrontare le sfide che il futuro ci riserva. Per quanto riguarda la serata di Bologna, saranno oltre gli 60 stand presentati e seguiranno un unico filo conduttore: riPENSAci. E' l'appello che le ricercatrici e i ricercatori rivolgono a tutti i cittadini per cambiare prospettiva e rivedere le proprie conoscenze sul mondo.