One hour with rbb - rock bazar band

La Rock Bazar Band ritorna in Piazza Maggiore portando il suo spettacolo 'One Hour With RBB' dopo il successo di domenica 2 aprile davanti ad un pubblico numeroso, attento e divertito nonostante la giornata pressoché autunnale.



Un viaggio nel tempo a partire dagli anni '60 ai gironi nostri che, in un'ora, intende ripercorrere la storia del rock tramite alcuni dei grandi classici del genere.



Un'ora di rock tutta d'un fiato suonato dal vivo nel luogo più iconico di Bologna a partire dalle ore 16.00.



Un appuntamento imperdibile per i cultori della musica di questo stampo e per gli amanti del composito sestetto con base a Sasso Marconi il cui calendario primavera/estate va delineandosi particolarmente ricco di appuntamenti.