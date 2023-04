“Open Weekend”: i Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori

Indirizzo non disponibile

I Colli Bolognesi aprono le porte ai visitatori con “Open Weekend”. Sabato 15 e Domenica 16 Aprile sui Colli Bolognesi si terrà la quarta edizione di “Open Weekend”, un intero weekend alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze nato dalla co-progettazione tra mondo del volontariato e scuola. Sabato 15 e Domenica 16 Aprile 2023 i Colli Bolognesi apriranno le porte ai visitatori con un ricco cartellone di iniziative culturali, enogastronomiche e di escursioni alla scoperta del territorio in occasione della quarta edizione dell’Open Weekend, frutto dell’innovativa collaborazione tra i volontari della Rete di Pro Loco “Reno Lavino Samoggia” e gli studenti e i docenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto Tecnico Economico “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di Reno.

Per l’intero weekend, nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, i visitatori potranno vivere ventotto esperienze - ad accesso libero e su prenotazione dal sito www.collinebolognaemodena.it - organizzate nell’ambito del progetto didattico “Entriamo nel Turismo” che, da Dicembre ad oggi, ha coinvolto cinquantatre studenti delle classi 5°T e 5°S, i quali - grazie agli incontri formativi a cura della Rete di Proloco - hanno potuto conoscere le eccellenze del territorio e apprendere le principali fasi di realizzazione di un evento di promozione territoriale.

Tra le esperienze sono previsti trekking che daranno la possibilità di ammirare i colori della Primavera sulle colline tra Bologna e Modena: a Sasso Marconi si svolgerà un’escursione che porterà dai Prati di Mugnano a Monte Mario, mentre a Monte San Pietro un percorso sarà dedicato al castagno e un’altro itinerario porterà i visitatori, lungo la Via del Vino, all’antico Borgo di Oliveto in Valsamoggia. Inoltre, la Domenica pomeriggio, sarà possibile fare passeggiate a cavallo (solo per maggiori di 14 anni) sulle colline di Savigno.

Numerosi anche i luoghi d’arte che accoglieranno i visitatori: il sontuoso Palazzo Albergati e il parco museo di Cà la Ghironda a Zola Predosa, il pittoresco Borgo di Colle Ameno a Sasso Marconi, la Badia del Lavino e la Conserva di Calderino a Monte San Pietro, l’imponente Chiusa sul Reno a Casalecchio. In Valsamoggia sarà invece possibile visitare il Museo archeologico “Crespellani” presso la Rocca dei Bentivoglio, l’Ecomuseo della Collina e del vino nel borgo medievale di Castello di Serravalle, l’Abbazia di Monteveglio, mentre presso la Torre Colombaia del Confortino a Crespellano si svolgerà un pic-nic tipico. La storia del motociclismo bolognese sarà raccontata alla Collezione Nigelli di San Martino in Casola, mentre entreremo nel mondo di Guglielmo Marconi con la visita al Museo di Villa Griffone a Sasso Marconi. “Open weekend” si chiuderà nel pomeriggio di Domenica al Museo Casa Nena, a Casalecchio di Reno, con visite guidate accompagnate da musica blues.

Grande spazio ai sapori e agli straordinari prodotti tipici del territorio: scopriremo i segreti della Mortadella con la visita allo stabilimento ALCISA di Zola Predosa, e del Parmigiano Reggiano con una visita/degustazione al Caseificio Bazzanese. Sarà inoltre possibile apprezzare i vini del territorio con visite e degustazioni nelle cantine aderenti al progetto. A Zola Predosa, la Torta di riso verrà celebrata con una “gara” speciale con degustazione. I più piccoli potranno partecipare alle “Domeniche al castello” a Bazzano o vedere da vicino gli animali nelle fattorie didattiche aderenti.

