Per info costi chiamare il locale

Sabato 30 marzo 2024 alle ore 22 Paolo Pellagatti The New Trio al Bravo Caffè. Tre musicisti di fama internazionale per un repertorio che comprende i grandi classici e qualche brano originale, sempre nel rispetto delle sonorità tipiche dell’«organ trio» e delle doti dei tre interpreti.

Paolo Pellegatti, batterista storico, proviene dalla scuola di Enrico Lucchini e dagli insegnamenti di Ed Kaspick e Joe Hunt. Le sue prime esperienze professionali sono legate al club «Il Capolinea» di Milano e alle collaborazioni con i più grandi jazzmen internazionali: Enrico Rava, Giorgio Gaslini, Massimo Urbani, Freddie Hubbard, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Bob Berg, Joe Lovano, Lee Konitz, e molti altri. Tra il 1979 e il 1981 ha fatto parte del quartetto di Franco Cerri. Con quest’ultimo e con Enrico Intra ha poi suonato fino al 1996. Dal 1997 guida diverse formazioni che riunisce sotto il nome di «Natura Mediterranea» e nelle quali coinvolge spesso anche ospiti internazionali. Intensa è anche la sua attività come docente e organizzatore di prestigiosi eventi musicali e teatrali. Sua l’idea di creare, nel 2000, La Drummeria, una super band di batteristi, con Ellade Bandini, Walter Calloni, Maxx Furian e Christian Meyer.

Gianni Giudici è musicista jazz da oltre trent’anni, impegnato sugli strumenti a tastiera, dal pianoforte, che rimane il suo preferito, al poliedrico mondo delle tastiere elettroniche. Ha iniziato a suonare l’Hammond quando aveva quindici anni, diventandone presto dimostratore ufficiale e concertista. Ha suonato con Bruno De Filippi, Giancarlo Pillot e Tullio De Piscopo e ha fatto parte della prima storica formazione della Apterix Blues Band.

Giancarlo Porro, attivo come turnista dal 1979, suona tutti i sax e il clarinetto collaborando anche con artisti di musica leggera (Alberto Fortis, Enrico Ruggeri, Vanoni / Paoli, Stevie Wonder) e con le orchestre presenti negli show televisivi. In ambito jazzistico, anche lui è legato al Capolinea e ha fatto parte della band del club dal 1981 al 1983. È stato anche tra i promotori della nascita della big band Jazz Class, unica orchestra di jazz italiana che ha collaborato stabilmente con l’ente lirico «I Pomeriggi Musicali» di Milano. Da 25 anni milita nella J.W Orchestra.