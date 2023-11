In zona Fossolo la nuova area con altalene, tappeti elastici e casette pensate anche per i piccoli che hanno varie forme di disabilità

Un piccolo "paese dei Balocchi" nel mezzo del parco in cui tutti i bambini e le bambine possono divertirsi senza sentirsi esclusi. Sabato mattina è stato inaugurato nel quartiere Savena il nuovo parco giochi inclusivo nel giardino Europa Unita, in via Genova, zona Fossolo, dove l'area giochi è stata ampliata e integrata con nuove attrezzature pensate per essere utilizzate anche dai piccoli che hanno disabilità visive, motorie o intellettive.

Altalene con doppia seduta e "cestoni" in cui oscillare rimanendo comodamente distesi, due trampolini elastici e un gioco a molla su cui si può divertire anche chi ha una sedia a rotelle, che non avrà difficoltà ad accedere ai giochi grazie alla pavimentazione antitrauma in gomma e le rampe di accesso che permettono il transito della carrozzina dal parcheggio fino alla giostra preferita.

E poi casette dove incontrare gli amici, una giostra a rotazione e persino una teleferica, tutti verniciati di giallo e blu perché sono i colori che sono percepiti meglio dalle persone ipovedenti. "Questo è uno dei primi parchi inclusivi di Bologna - ha detto l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari durante il taglio del nastro -. E questa inaugurazione è il punto di partenza per costruirne altri in tutta la città".

Il parco è stato realizzato grazie a un finanziamento di 195mila euro del Fondo regionale per l'Inclusione delle disabilità: "È importante progettare i parchi in modo che siano accoglienti anche per chi ha bisogno speciali - ha commentato l'assessore a Welfare e fragilità Luca Rizzo Nervo -, perché così facendo diventano luoghi in cui si sta meglio tutti quanti".