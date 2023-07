"A passo di musica". Domenica 16 luglio escursione e concerto a Lagune

Musica ed escursionismo a Sasso Marconi: la rassegna "A passo di musica" parte domenica 16 luglio con un concerto e una passeggiata a Lagune

Promosso dalle associazioni “Le Rossignol” e “Progetto 10 Righe” con il sostegno del Comune di Sasso Marconi, “A passo di Musica” è un progetto che coniuga musica ed escursionismo, proponendo brevi escursioni nella natura e concerti nelle chiese, nel verde, nelle ville e nei palazzi storici... Un’occasione unica per vivere insieme le emozioni di una passeggiata in mezzo alla natura, ascoltando artisti di talento che si esibiscono al tramonto… per salutare il crepuscolo e sentirsi in armonia col territorio che ci circonda.

L'edizione 2023 di "A passo di Musica" si apre domenica 16 luglio portando i partecipanti alla scoperta dell'antico borgo di Lagune, situato sulle colline che sovrastano la città.

Si comincia alle 17 con una passeggiata a cura del gruppo di studi "10 Righe", che toccherà anche i piccoli borghi dei dintorni e si chiuderà con una visita guidata alla chiesa di S. Nicolò. Sarà proprio l'antica chiesa di S. Nicolò delle Lagune ad ospitare (h. 19) il concerto "Vertici espressivi", con Stefano Pellini (organo) e Paola Matarrese (soprano): brani di Mozart, Hendel, Pasquini e Donizetti e un'ambientazione suggestiva per rievocare antiche memorie sopravvissute al tempo. Dalle 20 funzionerà un punto ristoro con crescentine e dolci, a cura dei volontari della parrocchia di Lagune.

Partecipazione gratuita ad escursione e concerto, prenotazione obbligatoria allo 051 6758409 (infoSASSO).