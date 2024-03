"Peonia in Bloom": sbocciano a maggio i Giardini della Braina con il mercatino chic

Mostra Mercato con l'obbiettivo di promuovere progetti della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere, membro della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

In un’atmosfera di grande fascino, all’interno del centro storico di Bologna, in uno spazio verde tra i più belli della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative – workshop e conferenze - espositrici selezionatissime di alto artigianato, provenienti da tutti Italia.

Sarà presente come di consueto un folto gruppo di espositori con bijoux, abbigliamento, illustrazioni, vintage, oggettistica, complementi di arredo per casa - giardino e tanto altro.

Non potranno mancare naturalmente le peonie, i fiori simbolo di questa nostra manifestazione.

EDIZIONE 2024

Ingresso Libero | Prenotazione non richiesta

Apertura al Pubblico:

- venerdì 17 maggio: dalle 15.00 alle 20.00

- sabato 18 maggio: dalle 10.00 alle 19.00

- domenica 19 maggio: dalle 10.00 alle 19.00

CALENDARIO EVENTI COLLATERALI

Visita la bacheca dell'evento per maggiori informazioni.

CONSIGLI SU COME RAGGIUNGERCI

Per chi ci venisse a trovare per la prima volta, alleghiamo un link con la location in Google Map:

https://g.page/peonia_in_bloom

Per il parcheggio consigliamo:

Garage degli Angeli - 3 minuti a piedi dalla nostra location (Questo garage è dentro le mura, quindi per chi non avesse il permesso di accesso alla ZTL, è possibile acquistare il pass direttamente al garage )

Parcheggio Baraccano - 7 minuti a piedi

Parcheggio Staveco - 9 minuti a piedi

Consiglio: prima di arrivare in loco verificate la disponibilità e gli orari d’apertura.

IN CASO DI METEO AVVERSO

“Ma se piove?” Noi ci siamo comunque!

Come in Inghilterra, il meteo non ci ferma! Portate un ombrello e scarpe impermeabili che siamo all’aperto. Mostra meno