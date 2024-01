"PFM" canta De Andrè Anniversary

Lunedì 8 gennaio la Premiata Forneria Marconi in PFM canta De André Anniversary.

Per il quarantacinquennale dei live Fabrizio De André e PFM in concerto, PFM - Premiata Forneria Marconi tornerà sui palchi con PFM canta De André Anniversary, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. PFM canta De André Anniversary avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, Luza Zabbini alle tastiere e alla voce e la magia delle tastiere di Flavio Premoli, storico fondatore di PFM.