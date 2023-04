Dal 21 aprile al 3 maggio la Fondazione Rusconi ospiterà nei propri locali di Via Petroni 22/A la mostra fotografica "Nuova luce in camera oscura: ritrovarsi in una foto" frutto della collaborazione tra Ageop Ricerca e SHADO.

I fotografi sono Chiara, Donia, Susanna, Luca, Asia, Paolina ragazze e ragazzi che, dopo aver imparato i segreti della macchina fotografica, si sono messi dietro l'obiettivo e si sono raccontati attraverso luoghi, volti, luci e ombre.

Il filo conduttore del progetto fotografico è stato il cambiamento in senso ampio che ogni partecipante ha potuto declinare e interpretare liberamente.



Il cambiamento è il pane quotidiano degli adolescenti, lo sappiamo e questo è ancora più vero per quei ragazzi, come i nostri fotografi, che hanno trascorso parte della loro vita dentro il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Sant'Orsola IRCCS e che sono stati costretti ad affrontare trasformazioni stravolgenti sui loro corpi, sui loro percorsi di vita, sulle loro relazioni.



Questa mostra si inserisce in una iniziativa promossa dalla Fondazione Rusconi che prevede di destinare immobili sfitti e improduttivi a mostre di arte o eventi culturali. Siamo molto contenti che la voce, o per meglio dire il punto di vista, di questi ragazzi esca fuori dai confini di Ageop e trovi nuovi spazi desiderosi di accoglierla e di condividerla.

La mostra sarà inaugurata ufficialmente giovedì 27 Aprile alle ore 18, vi aspettiamo numerosi!



Orari:

Mercoledì 26 aprile: 16:00 / 19:00

Giovedì 27 aprile: 16:00 / 19:00

Venerdì 28 aprile: 16:00 / 19:00

Sabato 29 aprile: 10:00 / 13:00 - 16:00 / 19:00

Martedì 2 maggio: 16:00 / 19:00

Mercoledì 3 maggio: 16:00 / 19:00



Ageop Ringrazia:

Fondazione Rusconi per l'opportunità

Fondazione Carisbo per aver contributo alla realizzazione del corso fotografico



Gallery

Volabo Csv Bologna per i materiali