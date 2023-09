"Profumi e balocchi" visita guidata in Certosa

Mercoledì 4 ottobre visita guidata in Certosa "Profumi e balocchi".

Sull’onda di una vecchia canzone, accompagnati da Sandra Sazzini, andremo In giro per i chiostri e nei Colombari alla scoperta di frutta e fioriture metaforicamente olezzanti: scolpiti nel marmo o nel bronzo, abbondano rose, iris, alloro e melograno, e sussurrano i segreti del profumo più famoso di Bologna! L’Associazione Co.Me.Te. propone CERTOSA IN TUTTI I SENSI, cinque percorsi al Cimitero dedicati alle facoltà umane che ci consentono di vivere e comprendere il mondo.

Ritrovo 10 minuti prima davanti all’ingresso del Cimitero, via della Certosa, 18 (cortile chiesa). Costo euro 15 per persona, di cui 2 devoluti per la Certosa. Prenotazione obbligatoria mail comete.ass@gmail.com Guida Sandra Sazzini, cell. 3391606349. A cura di Associazione Co.Me.Te., nell’ambito della rassegna Certosa di Bologna | Calendario estivo 2023.