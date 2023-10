"Ritorno al Futuro" day: Marty McFly su grande schermo e un poster in omaggio

Marty McFly al cinema. Rivedere "Ritorno al Futuro" di Robert Zemeckis sul grande schermo è possibile il 21 ottobre perché è questa la data (unica) decisa per il giorno dedicato al mitico film con Christopher Lloyd e Michael J.Fox.

Un appuntamento unico e speciale, in cui rispolverare il walkman e accendere il flusso canalizzatore della DeLorean. Quando? Sabato 21 ottobre, il giorno che segna il ritorno sugli schermi dei The Space Cinema di tutta Italia di uno dei più amati cult movie mondiali: “Ritorno al Futuro”. Nel “Ritorno al Futuro Day” - celebrato per la prima volta nel 2015 - rivedremo nuovamente le interpretazioni di Christopher Lloyd (Emmett L. "Doc" Brown) e Michael J. Fox (Marty McFly), due leggende del cinema dirette per l’occasione da Robert Zemeckis, in un classico senza tempo fin dal 1985, che ha incassato quasi 400 milioni di dollari a livello internazionale.

Oltre ai golden ticket celebrativi, solo nei The Space Cinema gli spettatori riceveranno in regalo il poster originale di “Ritorno al Futuro”. È possibile acquistare i biglietti per il “Ritorno al Futuro Day” sul sito ufficiale di The Space.



