Rock bazar band live alla Notte Blu di Sasso Marconi

La musica della Rock Bazar Band fa la sua apparizione durante la Notte Blu, manifestazione che, con spettacoli, streetfood e shopping anima Sasso Marconi da Piazza dei Martiri a Viale Kennedy.



La band bolognese, occupata in un programma pregno di impegni estivi, vi aspetta numerosi per godere dell'ospitalità che i sassesi sanno offrire e delle sue note rockeggianti, in occasione di quella che sarà anche la giornata mondiale della musica.



Una bella serata, adatta a tutti, frutto della sinergia tra le realtà locali della valle del Reno, nonché uno dei primi appuntamenti veramente interessanti della stagione estiva per la zona metropolitana di Bologna.