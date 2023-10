Rock bazar band live @Strabologna

La Rock Bazar Band entra nella programmazione di una delle manifestazioni più sentite del capoluogo felsineo chiudendo la seconda giornata di festa con un concerto in Piazza Maggiore alle ore 18.00.



Per il sestetto rock suonare in piazza non è una novità ma farlo in occasione della prima versione autunnale della StraBologna, manifestazione che da sempre punta al forte coinvolgimento emotivo dei partecipanti, è motivo di gioia e orgoglio.



Con alle spalle la cornice di palazzo d'Accursio il gruppo composto da Elena Iotti (voce), Manuel Bedetti (voce e keytar), Francesco Torluccio e Piero Amici (chitarre), Matteo Breviglieri (basso) e Beatrice Cini che per l'occasione sostituirà Nicolò Torluccio alla batteria, vi aspetta numerosi per quello che sarà il primo dei concerti autunnali.



Se ci saranno le condizioni, ci sarà anche una parte ludica che farà giocare e vincere strani premi e cotillons, inoltre, agli interessati, verranno distribuiti speciali buoni sconto 'StraBologna edition' dedicati a privati, agli enti e ai gestori di locali per eventuali ingaggi futuri.



La band sarà in piazza a partire dalle 17.30 e dalle 18.00 alle 19.30 vi butterà addosso secchiate di rock.