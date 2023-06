"Run MidNight 2023": la corsa si fa sotto le stelle, nelle vie del centro storico

Viene in mente Cenerentola, quando si immagina una corsa allo scoccare della mezzanotte. E invece no: è la "Run MidNight" ed è aperta a tutti, non solo a principi, principesse e sorellastre. Venerdì 16 giugno è la data di questo percorso di corsa e camminata di 5 chilometri in notturna, attraverso le strade del centro storico di Bologna, molto particolare e suggestivo. Si parte la sera del venerdì, l'appuntamento è dunque proprio a mezzanotte e lo scopo non è benefico solo per chi la fa, ma anche perchè è partecipare è un modo per "adottare la ricerca" e sostenere la Fondazione ricerca scienze neurologiche".

5 Km nel centro storico di Bologna

Si cammina e si corre, appuntamento nel centro di Bologna, più precisamente in piazza XIII Agosto. A mezza notte tutti pronti a partire e attraversare il centro storico come non l’avete mai visto.

Obiettivo 2023: aiutare la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche

Adottiamo la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche: la loro attività consiste nel finanziamento della ricerca biomedica innovativa e traslazionale e nel sostegno alle attività dell’IRCCS, ma anche nella creazione di reti collaborative con gli enti pubblici e del terzo settore che affiancano le persone affette da patologie del sistema nervoso e le loro famiglie, così come nelle promozioni di attività di formazione e informazione per pazienti e caregiver.

Progetto: costruire insieme il Bellaria Research Center

Un centro di ricerca non biologica, di almeno 500 mq, che sorgerà all’interno dell’Ospedale Bellaria, padiglione A, guidato da IRCCS ISNB (Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna), dove si effettuerà ricerca traslazionale: dall’esigenza del paziente si risponde applicando il risultato direttamente sullo stesso, ampliandone le possibilità di cura e di miglioramento della qualità di vita.

Il Bellaria Research Center sarà un centro all’avanguardia, in cui la ricerca potrà restituire alle persone indipendenza e libertà , portate via dalla malattia.