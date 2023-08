Sagre e feste di agosto e settembre a Bologna e dintorni

Pianura, colli e Appennino: non hanno confini le sagre del territorio bolognese che tra la fine di agosto e gli inizi dell'autunno danno il meglio e non solo a livello enogastronomico. Dal vino alla polenta, dal tartufo alla tagliatella (che anche insieme non stanno certo male) il calendario è goloso, ma anche ricco di colonne sonore e intrattenimenti di qualità. Anche in stile anni Cinquanta. L'elenco qui sotto è schematico ma completo: scegliete le vostre sagre e segnatevele!



Serate della riva del Setta

Marzabotto - 3, 10, 17, 24, 31 agosto 2023

Tramonti Di Vini

Marzabotto - 3,10, 17, 24 agosto 2023

Mangiadischi

Marzabotto - 4, 11, 18, 25 agosto 2023

Sagra dello Zuccherino

Grizzana Morandi - 15 agosto 2023

Festa di Valgattara

Valgattara (Monghidoro) - 24 agosto 2023

Tozzona Festa & Sport

Imola - 24-27 agosto, 31 agosto-3 settembre 2023

Festa di fine estate a Marzabotto

Marzabotto - 26 agosto 2023

Sagra dell'uva e della polenta

Zello (Imola) - 1-4 settembre 2023

Agl’Arzdori ed Dozza in Festa

Dozza - 1-4 settembre 2023 - 1-4 settembre 2023

Festa del Saslà

Castello di Serravalle (Valsamoggia) - 2 settembre 2023

Zivieri…al Massimo

Sasso Marconi - 3 settembre 2023 - 3 settembre 2023

Autunno bazzanese

Bazzano (Valsamoggia) - 8-17 settembre 2023

Festa della tagliatella

Ponticelli (Imola) - 8-10, 15-17 settembre 2023

Festa dell'agricoltura a Imola

Sesto Imolese (Imola) - 8-10 settembre 2023

Fantasylandia

Monteveglio (Valsamoggia) - 8-10 settembre 2023

Wacky Rales

Monghidoro - 9-10 settembre 2023

Street Food Camugnanese

Camugnano - 9 settembre 2023

Festa di San Matteo a Savigno

Savigno (Valsamoggia) - 15-19 settembre 2023

Sfujareia

Imola - 16 settembre 2023

Vivi Villa: In giro con le 500

Villa d'Aiano (Castel d'Aiano) - 17 settembre 2023

Festa fiera

Crespellano (Valsamoggia) - 21-24 settembre 2023

Sagra della lasagna e del sangiovese

Imola - 22-24 settembre 2023

White Dinner Party

Marzabotto - 23 settembre 2023

Sagra della patata

Tolè (Vergato) - 24 settembre 2023 - 24 settembre 2023

Musica & Crescentine ad Argelato

Argelato - 01/06/2023 - 31/08/2023

Sagra di San Gregorio Magno

Budrio - 01/09/2023 - 04/09/2023

Festa della Madonna della Cintura

Budrio - 03/09/2023

Sagra dei Sapori d'Autunno

Pieve di Cento - 16/09/2023 - 24/09/2023

56° Fiera di Pieve e 265° Festa dei Giovani

Pieve di Cento - 01/09/2023 - 03/09/2023

Sagra dell'Ortica di Malalbergo

Malalbergo - 31/08/2023 - 10/09/2023

Festa dell'uva di Castenaso

Castenaso - 14/09/2023 - 17/09/2023

Festa del volontariato a Molinella

Molinella - 03/09/2023

Sagra di Santa Croce a Selva Malvezzi

Molinella - 15/09/2023 - 25/09/2023

Funo in festa

Argelato - 24/08/2023 - 27/08/2023

Una birra per la Selva

Molinella - 01/09/2023 - 02/09/2023

Cena con Paella

Argelato - 02/09/2023

Cena & Musica

Argelato - 08/09/2023

Pranzo e Cena in cornice storica

Argelato - 16/09/2023 - 17/09/2023

La Pera a Galliera

Galliera - 08/09/2023 - 10/09/2023

48° Festa d'estate della Pieve di Budrio

Budrio - 25/08/2023 - 28/08/2023

Le Notti di “Re Porcello” e “Dodiciore”

Crevalcore - 25/08/2023 - 27/08/2023

23° motoraduno di Crevalcore

Crevalcore - 02/09/2023 - 03/09/2023

Festa della birra

Crevalcore - 08/09/2023 - 10/09/2023

Rock ad Ovest

Crevalcore - 16/09/2023

Festa Bimbilacqua

Crevalcore - 15/09/2023 - 17/09/2023

Festa della campagna

Budrio - 08/09/2023 - 11/09/2023

61° Sagra di Riale

Casalecchio di Reno - 02/09/2023 - 12/09/2023

Mortadella, please

Zola Predosa - 29/09/2023 - 01/10/2023

Street Food Festival

Zola Predosa - 25/08/2023 - 27/08/2023

Festa di fine estate a Ca' de Fabbri

Minerbio - 08/09/2023 - 10/09/2023

San GiovAnni '50

San Giovanni in Persiceto - 25/08/2023 - 03/09/2023

Grande Abbuffata

San Giovanni in Persiceto - 02/09/2023 - 11/09/2023

Fiera d'autunno

San Giovanni in Persiceto - 21/09/2023 - 24/09/2023

Festa della birra di San Pietro In Casale

San Pietro in Casale - 25/08/2023 - 27/08/2023

Festa di San Luigi Vedrana

Budrio - 08/09/2023 - 10/09/2023