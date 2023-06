Sagre e feste paesane d'estate: il calendario di giugno e luglio

I sapori del nostro territorio, buoni come solo quelli dell'estate possono essere. Quando stare fuori è così piacevole e anche la gita fuori porta può diventare gustosa, l'unica cosa da fare e scorrere il calendario delle feste paesane e delle sagre, sceglierne una o più di una e catapultarsi in un luogo da scoprire, magari in un modo diverso.

Festa della ciliegia di Monte San Pietro

Monte San Pietro 10-11 giugno 2023. Aziende agricole del territorio propongono ciliegie e altri prodotti in degustazione e vendita.

Durante l'evento previsti stand gastronomici e intrattenimento. Proloco di Monte San Pietro prolocomsp@gmail.com

Sagra del Vino e della Ciambella

Castel Guelfo 23-25 giugno 2023. 41° edizione della sagra del vino e della ciambella. Un evento ricreativo che si celebra l’ultimo fine settimana di giugno che esalta il profumo dei vini del territorio con degustazione offerta da cantine locali, accompagnata dalla tradizionale ciambella, preparata con una ricetta di oltre settecento anni. L’evento sarà allietato da mostre, musica, concerti, spettacoli, balli, stand gastronomici, artigianato e mercato va alla riscoperta della cultura e delle tradizioni locali.

Ai piedi delle Mura e dei quattro Torrioni, il Vino e la Ciambella sono i protagonisti indiscussi, che distribuiti ai visitatori, regalano momenti di convivialità e piacere. Durante i tre giorni di Sagra non mancano nel Palazzo Malvezzi Hercolani le mostre artistiche, l’open day del deposito archeologico, a cura di Laboratori Storici e Soprintendenza Archeologica per l’Emilia-Romagna. Per ogni tradizione che si rispetti, non può mancare l’esaltazione dei sapori della tavola, con la promozione e la valorizzazione dell’enogastronomia d’eccellenza, a cura delle Associazioni del territorio. Dove: Via Gramsci, Via 2 Giugno, Piazzale Dante Alighieri - Castel Guelfo. Orari: dalle 19:00 alle 01:00 Castel Guelfo | Pro Loco di Castel Guelfo proloco.castelguelfo@gmail.com - 3274033443

Mangirò

Monghidoro - 2 luglio 2023. Dalle ore 9:00, passeggiata mangereccia con partenza dal centro del paese fino all’Alpe e ritorno. IAT 331 4430004 - iat@monghidoro.eu

Il tartufo: bianco d'inverno, nero d'estate

Savigno (Valsamoggia) 8-9 luglio 2023. Per celebrare il riconoscimento UNESCO - patrimonio culturale immateriale della "Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali", e avviarci verso il 40° Tartòfla-festival internazionale del tartufo bianco di Savigno (fine ottobre e novembre 2023) un weekend dedicato al tartufo nero estivo.



Sabato 8 luglio 2023

Camminata pomeridiana lungo la Via del Tartufo in compagnia di tartufai e dei loro fidati amici cani per dimostrazione cerca, aperi-tartufo e concerto acustico alla tartufaia naturale "le Vigne" di Savigno.

*evento gratuito su prenotazioni https://prenota.collinebolognaemodena.it/



Domenica 9 luglio 2023

Durante i tradizionali mercatini di Savigno commercianti, esercenti ed associazioni locali proporranno specialità a base di tartufo nero con prodotti da acquistare, mangiare nei ristoranti o degustare nei punti street food e saranno lieti di spiegarne e consigliarne l'utilizzo in cucina in abbinamento a tanti altri prodotti locali. Savigno (Valsamoggia) | Pro Loco di Savigno 3488839413 -proloco.savigno@gmail.com - www.tartufosavigno.com

La Cocomeraia

Crevalcore - 06/07/2023 - 06/08/2023. Nel nuovo spazio presso la "Casa dei Giovani", la Cocomeraia torna ad allietare le calde serate estive. Tutte le sere dal giovedì alla domenica a Crevalcore, l'appuntamento è con il gusto fresco dei cocomeri e dei meloni, prodotti localmente. In più lo stand gastronomico della Cocomeraia propone crescentine, tigelle e piadine con affettati vari. In queste zone il melone - così come il cocomero - ha un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce. La polpa è succosa, particolarmente spessa, fibrosa e consistente e ha un alto grado zuccherino, in virtù di una elevata quantità media di sali minerali e potassio contenuti nel terreno. Nella fertile pianura del Samoggia si produce infatti il Melone Mantovano IGP, che ha ottenuto l'ambito riconoscimento europeo proprio di recente, nel novembre 2013. La zona di produzione interessa il territorio di 45 Comuni: oltre ai 28 ricadenti in provincia di Mantova, i restanti sono distribuiti fra le province di Bologna, Ferrara, Modena e Cremona. I Comuni produttori nel territorio bolognese sono Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Galliera. Anche il cocomero vanta una lunga tradizione di coltura da queste parti: noto è quello di San Matteo della Decima, inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Dove: via Cavour, 163 - Casa dei Giovani - 40014 Crevalcore (BO) Quando: dal 6 luglio al 6 agosto 2023.

Sagra del tortellone di Bevilacqua

Crevalcore - 20/07/2023 - 30/07/2023. Tortelloni tradizionali di ricotta o di zucca, tortelloni verdi con le noci, tortelloni con ricotta e ortica, il tortellone Cardinal Lambertini e molti altri: ecco le proposte che Bevilacqua, la frazione di Crevalcore, dedica al re della pasta ripiena, il tortellone. Nel grande stand allestito nel campo sportivo della frazione di Bevilacqua verranno proposti i tradizionali tortelloni di zucca, comparsi nella zona durante la dominazione estense nel centese: la più antica ricetta fu scritta da Gianbattista Rossetti, scalco di Lucrezia d’Este. Oltre ai tortelloni di zucca si potranno poi gustare quelli di ricotta, verdi alle noci, con patate e speck, o i freschi tortelloni al melone con culatello e crema bianca… ogni palato sarà così accontentato. Non mancheranno secondi di terra o di mare, contorni e dolci. Stand gastronomici al chiuso. Durante le serate un calendario di spettacoli e concerti allieterà la cena. Per aggiornamenti è possibile consultare anche il sito web della sagra. Dove: campo sportivo, località Bevilacqua - 40019 Crevalcore (BO) Quando: 20-23 e 27-30 luglio 2023

P-DAYS Tre giorni dedicati alle tradizioni e ai prodotti tipici pievesi

Pieve di Cento - 09/06/2023 - 11/06/2023. Il Comune, in collaborazione con il Comitato Operatori Economici, Pro Loco di Pieve di Cento APS e le Società Carnevalesche, organizzano eventi di animazione in Piazza Andrea Costa con aperitivi, punto ristoro, concerti e musica, laboratori didattici, asta delle biciclette e concorso del miglior salame. Ingresso libero senza prenotazione.

Sagra del Maccherone al Pettine

Pieve di Cento - 16/06/2023 - 25/06/2023 Dove: Piazza Andrea Costa - Pieve di Cento. Per due week end il parco Venturi di Pieve di Cento ospita la Sagra del Maccherone al Pettine, un'occasione per gustare il tipico formato di pasta del quale i pievesi hanno fatto un'arte. Per fare i maccheroni dalla sfoglia, tirata rigorosamente a mano con il mattarello, si ritagliano dei quadretti che vengono arrotolati su una bacchettina passandoli sul ''pettine'' (quello del vecchio telaio usato un tempo dalle massaie per la tessitura) per conferire loro la tipica striatura. Una volta pronti, i maccheroni possono essere conditi con ragù di carne, con verdure oppure possono essere tirati in padella con la panna. L'apertura degli stand è prevista per le ore 19.00. È consigliata la PRENOTAZIONE telefonando al 3395675927 oppure sms o whatsapp al 3334607811. Info aggiornate anche sulla pagina Facebook della proloco Pieve. Le ricette tipiche pievesi rientrano nella tradizione gastronomica bolognese ed emiliana e sono per lo più piatti semplici, realizzati con ingredienti naturali come farina, strutto, uova e verdure d'orto. Prodotti che a Pieve non sono mai mancati, ma dei quali non bisognava assolutamente fare spreco. Le donne di famiglia, infatti, si ingegnavano per far risaltare a tavola i gusti di una cucina povera, riuscendovi brillantemente, tanto che ancora oggi questi piatti sono sulle nostre tavole e protagonisti di sagre di paese. Uno dei piatti più succulenti sono i tradizionali ''maccheroni al pettine'' che hanno dato vita alla Sagra paesana che si tiene all'inizio dell'estate. Al Parco Venturi potrete gustare i celebri maccheroni striati, fatti rigorosamente a mano dalle sfogline del paese, conditi con sughi in diverse varianti: ragù, ragù e piselli, prosciutto, vegetariano. Il menù comprende anche secondi piatti e dolci della tradizione. Dove: Parco Venturi, Via Asia - 40066 Pieve di Cento. Quando: 16-18 e 23-25 giugno 2023

CondiMenti, Festival di Cibo e Letteratura

Castel Maggiore 16/06/2023 - 18/06/2023. L'undicesima edizione di CondiMenti, Festival di Cibo e Letteratura, conferma la splendida location della cinquecentesca Villa Salina e del suo parco per l'appuntamento 2023 con il suo collaudato mix di approfondimento letterario e buona cucina. Una serie di eventi che celebrano la letteratura, la cultura e naturalmente la buona tavola, con presentazioni di libri, spettacoli, laboratori per adulti e bambini, lezioni di yoga e tai-chi, letture, cooking show e la consueta presenza delle postazioni street food che ad ogni ora offriranno i loro gustosi piatti, dalla pasta fresca al pesce, dalle proposte più tradizionali alla cucina campana a quella etnica. Prosegue anche quest’anno il format del gemellaggio con altre Regioni italiane. Tutti gli eventi e i laboratori di CondiMenti Festival sono ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni e il programma sul sito www.condimentifestival.it

Fira di ai

San Giovanni in Persiceto - 23/06/2023 - 25/06/2023. L'appuntamento con la Fira di ai di San Giovanni in Persiceto ha origini antiche. Nel 1772 i Persicetani ottennero di tenere la fiera estiva di merci e bestiame il 24 giugno, festa della Natività di San Giovanni Battista, anziché il 29 agosto, giorno dedicato alla sua decollazione. Anticamente la notte del 24 giugno era anche la notte delle streghe su cui si raccontavano diverse leggende. Da allora la fiera coniuga le due nature - commerciale e spettacolare - proponendo una grande varietà di attrazioni e attività per grandi e bambini: concerti, mostre, mercati, giochi, stand di piadine e spianate. L'aglio (ai in dialetto bolognese) è da sempre presente nella tradizione contadina non solo per la leggendaria capacità di scacciare le streghe, ma soprattutto per le sue proprietà medicamentose. L'aglio rimane nel nome di questa festa antica perché ancora oggi una parte di essa è dedicata alla salute e al benessere.

Sagra dei sapori di Corte Castella

San Giovanni in Persiceto - 30/06/2023 - 09/07/2023. Protagonisti di questa rinfrescante sagra estiva sono il cocomero (la cucombra, in dialetto bolognese) e il melone, prodotti tipici della zona a cui San Matteo della Decima dedica, fin dal 1993, questa grande festa. I succosi frutti, tutti di produzione locale, hanno qui un gusto speciale, allo stesso tempo più saporito e più dolce, in virtù del maggior potassio contenuto nel terreno. Coltivati a campo aperto, il melone e il cocomero trovano nei terreni argillosi della bassa bolognese un ambiente ideale per la loro crescita. Il territorio di San Matteo della Decima è particolarmente vocato in tal senso.

Festa dei Sapori Curiosi

Casalecchio di Reno - 09/06/2023 - 11/06/2023. 11^ edizione della Festa dei Sapori Curiosi, l'evento enogastronomico a cura di Casalecchio Insieme Proloco. Con degustazioni dei prodotti del territorio ma non solo: musica, spettacoli, intrattenimenti per tutta la famiglia. Un grande ristorante a cielo aperto in Piazza del Popolo e in Piazza dei Caduti che saprà interagire con gli stand alimentari e non solo di via XX Settembre e in via Pascoli. La Festa sarà inoltre l'occasione per degustare i grandi vini dei Colli Bolognesi e scoprire i prodotti curiosi passeggiando tra i banchi del mercatino. Durante la tre giorni, non mancheranno attività, iniziative e intrattenimenti per tutta la famiglia. Sarà la festa in cui le attività commerciali di ristorazione casalecchiesi saranno protagoniste come anche quelle dell’ampio territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia.