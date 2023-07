"Salotto del Jazz" gli appuntamenti di luglio e agosto

“25 anni e non sentirli”, questo potrebbe essere il claim adatto a questa 25ma edizione del Salotto del Jazz, incentrata principalmente sulle “giovani promesse”. Inaugurazione il 7 giugno fino al 12 agosto 2023, per ben 40 serate di apertura, 20 serate con musica dal vivo (giovedì e venerdì) e 20 serate di pedonalizzazione con selezionata musica di sottofondo (mercoledì e sabato).

La manifestazione ancora una volta ha luogo in Via Mascarella alta, chiusa al traffico veicolare nell’ultimo tratto prima dell’innesto con Via Belle Arti. In questo ampio spazio, rubato al passaggio e al parcheggio delle auto per qualche ora ogni sera di apertura, i tre locali Cantina Bentivoglio, Moustache e Bravo Caffè, ancora una volta uniti in una proficua collaborazione, apparecchiano la sede stradale con tavoli, sedie, elementi di arredo urbano ed un palco ben illuminato.

Tutti i giovedì e venerdì con inizio alle 21:15 sarà possibile infatti ascoltare il meglio del jazz dal vivo e non solo.

Programma luglio e agosto:

LUGLIO

Sabato 01 GIULIO DI NOLA TRIO

Mercoledì 05 VALENTINA MATTAROZZI TRIO

Giovedì 06 ADA FLOCCO & SAVERIO ZURA DUO

Venerdì 07 LUCA BACCONI TRIO "TOMATO ITALIANO"

Sabato 08 FRANCESCA CAVALIERI BLUE JAZZATO TRIO

Mercoledì 12 ANNASTELLA CAMPOREALE & MARCO DIRANI DUO

Giovedì 13 MORIS PRADELLA TRIO

Venerdì 14 JIMMY VILLOTTI & GUGLIELMO PAGNOZZI QUARTET

Sabato 15 NELSON MACHADO BOSSA TRIO

Mercoledì 19 AMEDEO MONGIORGI DUO "OMAGGIO A LUCIO DALLA"

Giovedì 20 ELENA GIARDINA QUARTET

Venerdì 21 SERENA ZANIBONI QUARTET

Sabato 22 SAMANTHA IORIO "LE DONNE DEL SOUL"

Mercoledì 26 SARA ZACCARELLI & ALDO BETTO DUO

Giovedì 27 LISA MANARA & ALDO BETTO DUO

Venerdì 28 FRANK COPPOLA TRIO FEAT. EVA COLLICELLI

Sabato 29 MECCO GUIDI DUO

AGOSTO

Mercoledì 02 FEDERICO OCCHIUZZI ESCAMOTAGE TRIO

Giovedì 03 PATRICIA DE ASSIS "SAMBAND"

Venerdì 04 GLORIA TURRINI "G AND THE DOCTOR"

Sabato 05 FEDERICO SPORTELLI SNAP TRIO

Mercoledì 09 ANTONIO STRAGAPEDE & ENRICO PELLICONI DUO

Giovedì 10 MARCO "BENNY" PRETOLANI "THE INDIANS"

Venerdì 11 GIPSY CARAVAN FEAT. DANIELE D'ALESSANDRO

Sabato 12 ROGERIO TAVARES BRASILIAN TRIO