"San Francesco Estate 2023". Il programma dal 21 al 23 luglio

Proseguono le serate di "San Francesco Estate" musica e teatro in piazza, il calendario di spettacoli pensato per Piazza San Francesco dal venerdì alla domenica, a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna

Il penultimo fine settimana vede in programma venerdì 21 luglio alle ore 21.00 Greg & The Frigidaires, uno spettacolo di musica e voce dell’ensemble nato dal progetto di Claudio 'Greg' Gregori, del duo Lillo e Greg, e di Luca Majnardi, che coinvolge anche i musicisti Alex Meozzi, Giovanni Campanella, Giulio Scarpato e Olimpio Riccardi.

Sabato 22 luglio il consueto appuntamento con il Teatro del Pratello: si comincia alle 20.30 con la presentazione del libro Visioni di lavoro (ed. Edimill, Bologna) a cura degli autori Gian Guido Balandi e Filippo Milani, e a seguire lo spettacolo Lavorare e vagabondare. Una lezione di Pinocchio, vecchio maestro di riformatorio.

Domenica 23 luglio alle 21.00 il gruppo #NarrandoBo progetto degli artisti Leonardo Bianconi, Leo Merati e Giulia Quadrelli, torna ad animare il palco di Piazza San Francesco con una nuova serata, Dark Bologna, un titolo preso in prestito dall’amato cantautore Lucio Dalla.