"Santa Balera": il liscio si balla anche a Bologna

Nell’ambito della maratona Vai Liscio, il programma di concerti per promuovere la musica da ballo dell’Emilia-Romagna e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco, dal 9 novembre arriva Santa Balera, una rassegna a cura del MEI dedicati alla generazione Z del liscio. Dieci appuntamenti fino al 21 dicembre per mettere al centro i nuovi talenti della musica popolare e le balere, tra le più colpite dalla crisi provocata prima dalla pandemia e poi dall’alluvione.

Se da un lato, infatti, obiettivo del progetto Vai Liscio è sconfinare oltre i luoghi della tradizione - tra teatri, musei e cinema - per incontrare ospiti prestigiosi di diverse provenienze musicali in un percorso di condivisione dei saperi e rigenerazione musicale, in Santa Balera è altrettanto forte l'intenzione di sostenere le balere e le scuole di ballo come elementi centrali dell’identità di un territorio e di una comunità che condivide momenti unitari attraverso la musica.

In quest'ottica, il MEI consegnerà in ogni occasione una targa di Balera Storica a ognuna delle dieci location coinvolte.

Il programma di Santa Balera mette insieme alcune delle band e cantautori che più di altri hanno saputo portare il Liscio nel nuovo millennio. Tra i tanti, anche i vincitori del contest Il Liscio nella Rete dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica popolare dell’Emilia-Romagna.

Ecco le date nel bolognese:

Martedì 21 novembre 2023, ore 21

Circolo Arci San Lazzaro - San Lazzaro di Savena

Ospiti: Nicolò Quercia e la Filuzzeria, con Massimo Tagliata

Venerdì, 24 novembre 2023, ore 21

Vivi le Grotte - San Pietro in Casale (BO)

Ospiti: Cristian Albani, a seguire dj set

giovedì 21 dicembre 2023, ore 21

Nuova Luna - Sala Bolognese (BO)

Ospiti: I F.A.D.E.