Scena natura: mercoledì al Fienile Fluò "La canicola", recital per l’estate dell’anima e del corpo

Mercoledì 12 luglio, all’interno del festival Scena Natura 2023, in programma al Fienile Fluò di Bologna (ore 22.00; Via di Paderno, 9 – ingresso € 12,00, ridotto € 10,00), andrà in scena La Canicola di e con Maurizio Cardillo. Al pianoforte digitale Francesco Ricci. Con canzoni e musiche di Domenico Modugno, Mina, Franco Battiato, Lucio Battisti, Nico Fidenco, Adriano Celentano, Luigi Tenco.



L’estate è una condizione della mente. È il corpo che si fa anima.

La Canicola è una cavalcata poetica e musicale, un racconto in bilico tra sogno e sorriso, che vaga tra le luci e le ombre di alcune famose estati e di quell’unica, perfetta estate che ognuno si porta dentro.



Dove sarà l’Estate Perfetta? Forse la troveremo in un turbinare di ricordi. O in un baluginare di frammenti scompigliati, nel frullatore della Luce. Il mare tutto azzurro di Sandro Penna. Mina che canta Se telefonando da qualche parte lontano, nel pomeriggio torrido. Il cortile. Il sudore dei bambini. Stare nudi nella penombra delle case. La radio che trasmette la colonna sonora delle nostre vite. I film che passano nella mente in sequenza veloce, mare, corpi, sole, viaggio, vento, e ci fanno annegare d’amore.



Il protagonista della Canicola è il signor Cardello, un uomo qualunque. Cardello ha solo una particolarità: soffre atrocemente il freddo e ama visceralmente il caldo, l’estate. La ama talmente da non riuscire a goderne, perché ogni volta che l’estate inizia, lui sente rintoccare dentro di sé il conto alla rovescia della sua fine. Ne parla allora con il suo psicanalista, il quale non è per niente un uomo qualunque...



La Canicola fa parte degli oltre 40 appuntamenti di Scena Natura 2023, la rassegna multidisciplinare in programma fino al 21 settembre.



A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, il festival si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.



Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



