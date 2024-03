Scuola, impresa, territorio e intervento culturale

Lunedì 11 marzo, dalle ore 9 alle ore 12.30 a Opificio Golinelli, si terrà un incontro gratuito dedicato alle scuole, agli insegnanti e alla comunità tutta sul tema dell'orientamento di genere per una scelta scolastica e professionale consapevole. L'appuntamento è promosso da Rete CapoD - Comunità di aziende per le pari opportunità in collaborazione con Fondazione Golinelli.

Il raggiungimento della parità di genere e l’empowerment di donne e ragazze sono tra le priorità stabilite dalla Nazioni Unite nell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per realizzarle, sono necessarie azioni volte a superare gli stereotipi e promuovere un’uguaglianza in campo educativo. Accompagnare le ragazze e i ragazzi alla scelta di un percorso di studi consapevole, critico, che corrisponda alle proprie potenzialità e interessi e che avvicini le ragazze a tutti i livelli delle discipline scientifiche è impegno comune, perseguito sia dalla Rete CapoD che dalla Fondazione Golinelli, al fine di incoraggiare gli insegnanti verso una didattica innovativa che includa la parità di genere nelle attività formative, come previsto dalle legge 187/2023 che istituisce la Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche (STEM) da tenersi dal 4 all’11 febbraio di ogni anno.

In quest'ottica, Rete CapoD, in collaborazione con Fondazione Golinelli, promuove un incontro aperto alle scuole e alla comunità per presentare le esperienze messe in campo volte a stimolare l’interesse, la scelta e l’apprendimento delle discipline STEM nelle ragazze e nei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. I progetti con cui da anni sia Rete CapoD che Fondazione Golinelli favoriscono il superamento degli stereotipi di genere in ambito scientifico e tecnologico, attraverso strategie e azioni diversificate, sono tra i lavori più significativi espressi dal nostro territorio a favore delle scuole.



Maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito di Fondazione Golinelli