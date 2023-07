"Stanotte tutto può accadere"

Narra un’antica leggenda etrusca che soltanto una volta ogni 1960 anni un particolare allineamento di pianeti possa fare accadere avvenimenti inspiegabili e incredibili in un determinato luogo. Dopo studi approfonditi è stato appurato che quel luogo è... la Certosa monumentale di Bologna e quel giorno è !

Solo ad un esiguo gruppo di persone sarà data la possibilità di una passeggiata notturna tra le sepolture in attesa che questi avvenimenti incredibili avvengano. Ma che succede se nella noOGGItte più importante l’accompagnatore ufficiale della visita non arriva in tempo? Non si può mancare di certo ad un evento irripetibile, anche a costo di farsi accompagnare da...sua suocera!

Con Graziella Gandolfi, Gian Piero Sterpi, Giampiero Lucchi. Organizzazione e logistica Alessia De Pasquale.





Prenotazione obbligatoria a alessiadepasquale@hotmail.it oppure al 349 3054496.