Il chitarrista Steven Hackett in "Genesis Greats"

Dopo l’enorme successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista nel nostro Paese, il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo Steve Hackett Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo, il 1° novembre 2024 a Bologna, al Teatro EuropAuditorium.

In occasione del 50° anniversario di The Lamb Lies Down On Broadway, Hackett presenta nel concerto una selezione di brani di questo iconico album dei Genesis. Lo straordinario lavoro di Steve Hackett ha attraversato tutto il classico catalogo di album dei Genesis degli anni '70. Negli ultimi anni lui e la sua straordinaria formazione, composta da Roger King (tastiere), Nad Sylvan (voce), Jonas Reingold (basso, cori), Rob Townsend (sassofono, flauti, tastiere aggiuntive) e Craig Blundell (batteria), hanno riportato molti di questi album nelle sale da concerto con grande successo. L'ospite speciale, Amanda Lehmann, si unirà all'intero tour alla chitarra e alla voce. Quale modo migliore per celebrare il mezzo secolo di questo straordinario album se non quello di includere una selezione di Lamb Highlights accanto ad alcuni dei migliori lavori solisti di Hackett e agli imperdibili Genesis Greats.